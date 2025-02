Elden Ring: Nightreign: Battle Royale-Einflüsse kamen mit der Zeit

Autor:, in / Elden Ring

Das kommende Koop-Action-Rollenspiel Elden Ring: Nightreign ist FromSoftwares erster Ausflug ins Roguelike-Genre. Mit dem sich bewegenden Ring of Reign ist allerdings auch ein klassisches Element aus dem Battle-Royale-Genre zu finden.

Wie Director Junya Ishizaki in einem Interview mit GameSpot erklärt, sei die Idee für den Ring of Reign erst später während der Entwicklung entstanden und sei nicht von Anfang an geplant gewesen:

„Die Battle-Royale-ähnliche Struktur wurde nicht als Basis für das Spiel vorgesehen. Es war kein Ausgangspunkt, sondern etwas, das während der Entwicklung von Nightreign Gestalt annahm, oder Elemente dieser Spiele nahmen Gestalt an.“ „Der Ring of Reign zum Beispiel, der sich um das Spielfeld schließt, ist definitiv etwas, das den Spielern vertraut sein wird, aber er war nicht von Anfang an da. Wir haben ihn implementiert, um die Bewegung zu fördern und den Weg des Spielers über die Karte zu lenken und seine Entscheidungsfindung zu unterstützen. Das ist etwas, das wir ausprobiert haben und wir dachten, dass es gut funktioniert, also haben wir es beibehalten.“