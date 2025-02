Elden Ring: Nightreign erscheint angeblich im Mai

Autor:, in / Elden Ring

In der kommenden Woche soll es Neuigkeiten zu Elden Ring Nightreign geben. Am 12. Februar soll es laut Insider Gaming nicht nur Previews der Medien geben, mit Ende Mai wird angeblich auch der Release-Termin verkündet.

Das Timing für Neuigkeiten und einem Datum zu Nightreign würden passen, denn mit dem 14. Februar startet in derselben Woche auch ein Network Test. Dass eine PlayStation State of Play laut Gerücht ebenfalls in dieser Woche stattfindet, könnte vielleicht mehr als ein Zufall sein.