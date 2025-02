Elden Ring: Nightreign-Grafikvergleich auf Xbox und PlayStation

Autor:, in / Elden Ring

Einen frühen Einblick in Elden Ring Nightreign erlaubte der kürzlich stattfindende Netzwerk-Test. Hier könnt ihr euch knapp 40 Minuten Gameplay auf der Xbox Series X anschauen.

Wie es um die technische Seite des Multiplayer-Spinoffs von FromSoftware bestellt ist, hat Digital Foundry anhand des Gameplays aus dem Netzwerk-Test ermittelt.

Folgende Auflösungen wurden auf der aktuellen Konsolengeneration gemessen:

Xbox Series S

Modus Qualität: 2560 x 1440p (nativ)

Modus Frame Rate: 1792 x 1008p bis 2560 x 1440p (nativ)

Xbox Series X

Modus Qualität: 3840 x 2160p (nativ)

Modus Frame Rate: 2688 x 1512p bis 3840 x 2160p (nativ) PlayStation 5 /Pro

Modus Qualität: 3840 x 2160p (nativ)

Modus Frame Rate: 2688 x 1512p bis 3840 x 2160p (nativ)

Im Modus Qualität liegt die Framerate auf Xbox Series X und PlayStation 5 bei 39fps, bei der PlayStation 5 Pro werden 55fps erreicht.

Hingegen im Modus Frame Rate hat das Spiel Probleme, die perfekten 60fps zu halten, selbst in weniger anspruchsvollen Bereichen, was laut Video am Dynamic Resolution Scaling (DRS) liegt.

Schaut euch das Video für weitere technische Eindrücke aus Elden Ring Nightreign an.