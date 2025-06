Elden Ring: Nightreign Patch 1.02 stärkt Solo-Abenteurer

Autor:, in / Elden Ring

Mit dem bevorstehenden Patch 1.02 für Nightreign, die aktuelle Erweiterung von Elden Ring, dürfen sich alle unter euch, die gerne alleine unterwegs sind, auf gezielte Verbesserungen freuen.

Der Patch bringt eine neue Mechanik mit sich: den Effekt „Automatische Wiederbelebung bei Niederlage“.

Dieser erlaubt es euch, einmal pro Nachtboss-Kampf automatisch wiederbelebt zu werden – eine wertvolle Unterstützung in den fordernden Solo-Gefechten.

Zusätzlich wird die Menge an Runen, die ihr in Solo-Expeditionen erhaltet, erhöht, was den Spielfortschritt deutlich erleichtert. Diese Änderungen sollen das Spielerlebnis für Einzelspieler ausgewogener und motivierender gestalten.

Wann Patch 1.02 für Elden Ring: Nightreign veröffentlicht wird, wurde noch nicht gesagt.