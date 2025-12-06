Elden Ring: Nightreign The Forsaken Hollows erreicht beeindruckende Spielermarke

Elden Ring Nightreign The Forsaken Hollows knackt die Marke von zwei Millionen Spielern!

Elden Ring Nightreign The Forsaken Hollows erreicht zwei Millionen Spieler und setzt einen markanten Meilenstein innerhalb der internationalen Gaming-Welt.

Ihr erlebt ein Kapitel, das auf Xbox Series X und Xbox Series S ebenso wie auf PlayStation 5 und Nintendo Switch eine außergewöhnlich starke Nachfrage erzeugt und seine Bedeutung im modernen Gaming weiter festigt.

Die Erweiterung vertieft die bekannte Elden Ring-Welt mit neuen Gebieten, herausfordernden Gegnern und einer intensiven Atmosphäre, die das Action-RPG für alle Spieler noch intinsiver macht.