Elden Ring: Nightreign The Forsaken Hollows erreicht beeindruckende Spielermarke

Elden Ring Nightreign The Forsaken Hollows erreicht zwei Millionen Spieler und setzt einen markanten Meilenstein innerhalb der internationalen Gaming-Welt.
Ihr erlebt ein Kapitel, das auf Xbox Series X und Xbox Series S ebenso wie auf PlayStation 5 und Nintendo Switch eine außergewöhnlich starke Nachfrage erzeugt und seine Bedeutung im modernen Gaming weiter festigt.
Die Erweiterung vertieft die bekannte Elden Ring-Welt mit neuen Gebieten, herausfordernden Gegnern und einer intensiven Atmosphäre, die das Action-RPG für alle Spieler noch intinsiver macht.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Zuerst belächelt und für unnötig befunden. Jetzt hat es seinen Platz gefunden und läuft einfach. Man erhält sogar DLCs und Zusatzinhalte per Patch.
Bei dem bisherigen Erfolg der Reihe nicht verwunderlich.