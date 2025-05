Elden Ring: Offizieller Nightreign Launch-Trailer eingetroffen

Autor:, in / Elden Ring

Mit dem offiziellen Launch-Trailer zu Elden Ring: Nightreign öffnet FromSoftware das Tor zu einem neuen Kapitel in der düsteren und geheimnisvollen Zwischenwelt.

Der Trailer zeigt euch in eindrucksvollen Bildern, was euch in dieser großen Erweiterung erwartet: eine finstere, von Verzweiflung geprägte Welt, neue bedrohliche Gegenden, herausfordernde Gegner und dramatische Begegnungen mit alten und neuen Charakteren.

Die Atmosphäre bleibt gewohnt, unheilvoll und majestätisch, unterstützt von einer stimmungsvollen musikalischen Untermalung und beeindruckenden Effekten.