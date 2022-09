Elden Ring: Offizieller Soundtrack veröffentlicht

Autor:, in / Elden Ring

Bandai Namco gründet das Label Bandai Namco Game Music und veröffentlicht Soundtracks zu Elden Ring und Tales of Arise.

Bandai Namco Europe kündigt heute die Gründung des Labels Bandai Namco Game Music an und im Zuge dessen die Veröffentlichung zweier Original-Soundtrack-Alben: Elden Ring und Tales of Arise.

Seit den ersten Videospielen und in der gesamten Historie der Branche war Musik immer ein zentraler Bestandteil des Spielerlebnisses. Die Musik sorgt dafür, dass die Erinnerungen an die Spiele länger anhielten und die Spielerinnen und Spieler in ihrem täglichen Leben begleiten. Die ersten beiden Alben, die unter dem neuen Label veröffentlicht werden, sind digitale Alben mit Hintergrund- und Spielmusik aus den beiden Titeln.

Das erste Album wird die Musik zu Elden Ring beinhalten, das sich weltweit über 16,6 Millionen Mal verkauft hat. Zu hören sind 67 Tracks von den Komponisten von From Software, die die spannenden Kämpfe gegen riesige Bossgegner und die unterschiedlichsten Umgebungen und Situationen untermalen.