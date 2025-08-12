Elden Ring: Patch 1.02.1 ist ab sofort für Nightreign verfügbar

Patch 1.02.1 ist ab sofort für Elden Ring: Nightreign verfügbar!

Ab sofort ist Patch 1.02.1 für Elden Ring: Nightreign erhältlich. Der Patch liefert zahlreiche Balancing-Anpassungen, Bugfixes und vieles mehr.

Die vollständigen Patch-Notes gibt es hier.

Wer von euch spielt noch immer Elden Ring: Nightreign?