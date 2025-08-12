Elden Ring: Patch 1.02.1 ist ab sofort für Nightreign verfügbar

2 Autor: , in News / Elden Ring
Übersicht
Image: BANDAI NAMCO Entertainment

Patch 1.02.1 ist ab sofort für Elden Ring: Nightreign verfügbar!

Ab sofort ist Patch 1.02.1 für Elden Ring: Nightreign erhältlich. Der Patch liefert zahlreiche Balancing-Anpassungen, Bugfixes und vieles mehr.

Die vollständigen Patch-Notes gibt es hier.

Wer von euch spielt noch immer Elden Ring: Nightreign?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Elden Ring

2 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Duck-Dynasty 115795 XP Scorpio King Rang 3 | 12.08.2025 - 16:23 Uhr

    Bin da inzwischen zwar nicht mehr so abgeneigt, aber reizen tut es mich bislang noch gar nicht.

    0

Hinterlasse eine Antwort