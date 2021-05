Elden Ring: Release könnte 2023 erfolgen und neuer Clip geleakt

Während Fans laut aktuellen Gerüchten auf eine mögliche Enthüllung von Elden Ring im Juni hoffen, könnte die Veröffentlichung selbst weiter entfernt sein als vielleicht angenommen.

Denn Kodokawa Corp, Mutterkonzern des Entwicklers FromSoftware, hat kürzlich einen Finanzbericht vorgelegt. Darin heißt es, man plane neue Spiele erst im nächsten Geschäftsjahr zu veröffentlichen.

Da das nächste Geschäftsjahr erst am 01. April 2022 beginnt und am 30. März 2023 endet, könnte Elden Ring also erst in diesem Zeitraum erscheinen.

Im Bericht wird Elden Ring aber diesbezüglich nicht explizit erwähnt.

Darüber hinaus wurde ein weiterer, sechs Sekunden langer Clip zu Elden Ring geleakt. Man geht davon aus, dass der Clip aus demselben internen Material stammt, der dem Leak aus März 2021 zugrunde liegt und schon älter ist.