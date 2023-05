Elden Ring war eine der größten Veröffentlichungen des vergangenen Jahres. Das lang erwartete Rollenspiel hielt, was es versprach und konnte sowohl Kritiker überzeugen als auch kommerziellen Erfolg einfahren.

Wie jetzt aus dem vierteljährlichen Finanzbericht von Publisher Bandai Namco hervorgeht, konnte Elden Ring bis Ende März dieses Jahres über 20,5 Millionen Einheiten auf allen Plattformen verkaufen. Somit konnte das beliebte Rollenspiel, trotz seiner mehr als ein Jahr zurückliegenden Veröffentlichung, seit Februar ein beachtliches Plus von 500.000 verkauften Einheiten einfahren.

Entwickler From Software arbeitet bereits seit ca. einem Jahr an der Shadow of the Erdtree-Erweiterung, für welche derzeit noch kein Veröffentlichungstermin vorliegt. Gerüchte gehen von einer Veröffentlichung zwischen Ende 2023 und Anfang 2024 aus.

Elden Ring ist für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erhältlich.