Elden Ring: Rollenspiel überholt The Last of Us 2 mit Game of the Year-Auszeichnungen

Das Rollenspiel Elden Ring hat The Last of Us 2 mit seinen Game of the Year-Auszeichnungen überholt.

Elden Ring verzeichnet derzeit aktuell unglaubliche 324 Game of the Year Awards! The Last of Us Part 2 liegt bei nicht weniger beeindruckenden 322 Awards.

Diese Informationen stammen von ResetEra-User „BrickArts295“, der in mühevoller Arbeit die Gesamtzahl aller Auszeichnungen für das Spiel des Jahres von Elden Ring zusammengetragen hat. Am Ende gibt er bekannt, dass Elden Ring von FromSoftware sagenhafte 324 Auszeichnungen bekommen hat und damit die Auszeichnungen von The Last of Us Part 2, das bis zum Jahr 2020 insgesamt 322 Auszeichnungen erhielt, übertrifft.