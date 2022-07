Elden Ring: Rollenspiel wieder an der Spitze der US-Charts

Autor:, in / Elden Ring

Elden Ring ist weiterhin an der Spitze der Charts, einzig Lego Star Wars: The Skywalker Saga war im April fähig Paroli zu bieten.

Elden Ring bleibt auch beinahe ein halbes Jahr nach Veröffentlichung ein Kassenschlager. In den NPD-US-Charts für Juni 2022 steht FromSoftwares neuester Titel erneut an der Spitze.

Das Open-World-Rollenspiel hat es in vier der fünf Monaten seit Veröffentlichung auf den ersten Platz dieses Rankings geschafft. Die einzige Erschütterung der Macht war der April, indem sich Lego Star Wars: The Skywalker Saga an die Spitze setzen konnte.

Den ausgewerteten Daten nach zu urteilen ist Elden Ring damit nicht nur erneut das meistverkaufte Spiel des Monats, sondern auch weiterhin das am häufigsten verkaufte Spiel des Jahres!

Weitere nennenswerten Spiele in den Charts sind die Rückkehrer Final Fantasy 7 Remake, von Platz 159 auf Platz 9 und Overwatch, welches es aufgrund der Beta von Overwatch 2 sogar bis auf Platz 5 geschafft hat.

Mario Strikers: Battle League feiert seinen Einstieg auf Platz 3 und F1 22 rast mit Platz 12 knapp an den Top 10 vorbei.