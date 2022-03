Elden Ring: Server-Wartungsarbeiten in den kommenden Tagen

Kurz nach der Veröffentlichung hatte das Rollenspiel Elden Ring mit Netzwerkproblemen zu kämpfen, welche mittlerweile allerdings behoben wurden.

Trotz dessen kündigte Entwickler From Software nun via Twitter Server-Wartungsarbeiten an, in deren Zuge einige Multiplayer-Funktionen eine Verbesserung erhalten sollen.

Die Wartungsarbeiten finden während der nächsten Tage statt und betreffen alle Plattformen, auf denen Elden Ring verfügbar ist.

Zeitgleich zur Ankündigung wurde ein Twitter-Thread erstellt, in welchem der Zeitpunkt sowie die Dauer der kommenden Server-Wartungsarbeiten aufgelistet werden. Die Xbox-Wartungsarbeiten finden am 01.03.2022 – 4:00am-5:00am CET statt.

Elden Ring ist aktuell für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erhältlich.