Elden Ring: Shadow of the Erdtree ist der bestbewertete DLC

Laut Metacritic ist der Shadow of the Erdtree DLC für Elden Ring der bestbewertete aller Zeiten.

Schon die ersten Bewertungen kurz vor dem Release von Shadow of the Erdtree zeigen, dass die Erweiterung für das Rollenspiel Elden Ring bei den Kritikern gut ankommt.

Auch wir von XboxDynasty haben dem DLC mit einer hervorragenden Note versehen, wie ihr hier selbst nachlesen könnt.

Auf Metacritic erreicht Shadow of the Erdtree mit derzeit 58 Reviews einen Metascore von 95. Elden Ring befindet sich damit auf der Metacritic-Gesamtliste für die am besten bewerteten Spiele aller Zeiten auf Platz 36.

Für Shadow of the Erdtree bedeutet dies zudem der mit Abstand am besten bewertete DLC, noch vor Dark Souls: Astorias of the Abyss, der eine Wertung von 89 hat.