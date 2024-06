Elden Ring: Shadow of the Erdtree Launch-Trailer veröffentlicht

Autor:, in / Elden Ring

Hier kommt der offizielle Launch-Trailer zu Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Es sind nur noch wenige Stunden, ehe sich Spieler in die Erweiterung Shadow of the Erdtree des Rollenspiels Elden Ring stürzen können, um neue Abenteuer zu erleben und sich gegen weitere Bosse zu behaupten.

Um euch die Wartezeit zu verkürzen, haben Bandai Namco Entertainment und FromSoftware den offiziellen Launch-Trailer zur Erweiterung veröffentlicht.

Und sollte euch das nicht reichen, könnt ihr den XboxDynasty-Testbericht zu Shadow of the Erdtree lesen.

