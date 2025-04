Elden Ring: Shadow of the Erdtree Vinylsammlung vorbestellbar

Autor:, in / Elden Ring

Die Elden Ring: Shadow of the Erdtree Vinylsammlung ist jetzt im Shop vorbestellbar.

Vorbestellungen für die ELDEN RING Shadow of the Erdtree – The Vinyl Collection sind ab sofort exklusiv im Bandai Namco Store erhältlich.

Erlebt die Abenteuer im Land des Schattens, wo die freundliche Miquella auf euch wartet, mit 36 unvergesslichen Tracks, die mehr als zwei Stunden Musik auf fünf in der Galaxie gepressten Vinyl-Discs umfassen.

Jede Disc hat ein vollfarbiges Klappcover, das Szenen aus Elden Ring Shadow of the Erdtree zeigt.

Bestellt die ELDEN RING Shadow of the Erdtree – The Vinyl Collection hier im Bandai Namco Store vor.

Diese exklusive Edition enthält:

Schuber in Premium-Qualität

Premium-Vinyls mit Galaxie-Effekten, die den kompletten Soundtrack enthalten (jede Vinyl-Pressung ist einzigartig, sodass der Galaxie-Effekt von Vinyl zu Vinyl unterschiedlich ist)

5 Klapphüllen, jede mit einem einzigartigen, vollfarbigen Design bedruckt

Ein Kunstdruck (Größe 300 × 300 mm)

Echtheitszertifikat, nummeriert von 1 bis 9.999

Eine gebrandete Filzschubermatte für den Plattenspieler, die in ihrer eigenen einzigartigen Klapphülle geliefert wird

Die Auslieferung wird im Frühjahr 2025 erfolgen.