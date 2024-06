Elden Ring: Showcase zum Shadow of the Erdtree DLC

Elden Ring DLC World Exclusive Showcase – Red Bull & BANDAI NAMCO präsentieren ‚Shadow of the Erdtree‘.

Red Bull Levels, die Reihe, die den Vorhang über die Entwicklung von Videospielen lüftet, arbeitet mit BANDAI NAMCO zusammen, um einen exklusiven Stream über die Entstehung des neuen DLCs Elden Ring: Shadow of the Erdtree zu präsentieren.

Red Bull Levels presents findet am 15. Juni 2024 in den bezaubernden Ateliergärten in Berlin, Deutschland, statt. ELDEN RING Shadow of the Erdtree bringt dann die größten Stars von Twitch und YouTube zusammen, um einen exklusiven ersten Blick auf die mit Spannung erwartete Erweiterung des gefeierten Videospiels zu werfen.

Nach dem Erfolg des letzten Red Bull Levels Elden Ring-Events verspricht das diesjährige Spektakel noch mehr Spannung, wenn sich Top-Streamer zusammenfinden, um den kommenden DLC vor seiner Veröffentlichung am 21. Juni zu präsentieren.

In Zusammenarbeit mit BANDAI NAMCO werden die Entwickler in das Herz der mystischen Welt von Elden Ring eintauchen und enthüllen, wie der legendäre Fantasy-Romanautor George R. R. Martin das Spiel mitgestaltet hat, und den Zuschauern einen noch nie dagewesenen Einblick in die unsagbaren Tiefen des Landes der Schatten geben.

Livestream Details:

Datum: 15. Juni 2024

Start: 17:00 CEST

Show: 18:00 CEST

End: 22:30 CEST

Das Event wird live über mehrere Plattformen übertragen, darunter der Red Bull Gaming Twitch-Kanal (https://www.twitch.tv/redbull) und die individuellen Streaming-Kanäle der teilnehmenden Entwickler.

Mit adrenalingeladenen Herausforderungen wie einem „Brain and Brawn“-Team-Bosskampf, Dance-Pad-Spielen sowie Quest- und Achievement-Runs wird die Bühne für einen epischen, geschichtsträchtigen Stream bereitet. Die Zuschauer werden außerdem mit exklusivem Gameplay und Kommentaren verwöhnt, während die Entwickler noch nie gesehene Inhalte aus dem DLC erforschen und sich mit den Streamern über Twitch- und Youtube-Chats zusammenschließen, um während des gesamten Events Herausforderungen zu meistern.

Für das Event wurde eine Reihe von Top-Streamern aus der ganzen Welt bestätigt, die sich gemeinsam mit ihren Zuschauern den Herausforderungen des neuen DLCs stellen werden. Um die Zuschauer durch das actiongeladene Event zu führen, präsentiert „Red Bull Levels: ELDEN RING Shadow of the Erdtree‘ weltbekannte Esports-Moderatoren und -Kommentatoren, darunter Keltoum „Giniro“ Baddaje, Alex „Otzdarva“ und Nico „Dinossindgeil“, die dafür sorgen werden, dass jeder Moment der Elden Ring DLC-Premiere unvergesslich wird.