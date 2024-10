Elden Ring: Sinfoniekonzert auf Deutschland Tour 2025

Autor:, in / Elden Ring

Nach den ausverkauften Konzerten in Paris und London präsentiert Overlook Events in Zusammenarbeit mit RBK Fusion vom 11. Januar bis 31. Januar 2025 die Deutschlandtournee von Elden Ring Symphonic Adventure mit Montagen aus dem mehrfach preisgekrönten Videospiel, begleitet vom Orchester der Neuen Philharmonie Frankfurt unter der Leitung von Adrián Ronda Sampayo.

Elden Ring wurde 2022 als Nachfolger der gefeierten DARK SOULS-Reihe veröffentlicht. Die Regie führte Hidetaka Miyazaki, die Spielewelt wurde von George R. R. Martin erschaffen. Elden Ring entwickelte sich rasant zu einem Videospielphänomen, von dem bis heute über 25 Millionen Exemplare verkauft wurden und das bei den The Game Awards 2022 als Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde.

Der Spiel-Soundtrack von Elden Ring enthält bahnbrechende Musik von Tsukasa Saitoh, Shoi Miyazawa, Tai Tomisawa, Yuka Kitamura und Yoshimi Kudo, die mehrfach für Preise nominiert wurden, unter anderem bei den BAFTA Game Awards und The Game Awards.

Im Mittelpunkt des Konzerterlebnisses steht die Geschichte von Elden Ring. Das Publikum erlebt die wichtigsten Etappen des Spiels in 4K-Montagen, die mit Orchester und Chor synchronisiert sind. Hierbei werden sie von einem originellen Lichtdesign und Soundeffekten begleitet.

Diese einzigartige Tour wird von Overlook Events produziert, den Machern der weltberühmten Sinfoniekonzerte Dragon Ball Symphonic Adventure, Saint Seiya Symphonic Adventure und Assassin’s Creed Symphonic Adventure, neben vielen anderen Produktionen.

Entwickelt von FromSoftware Inc. und produziert von Bandai Namco Entertainment Inc., ist Elden Ring ein Fantasy-Action-RPG und das bisher größte Spiel von FromSoftware, das in einer Welt voller Geheimnisse und Gefahren spielt. Die riesige Spielwelt bietet fantastische Landschaften und dunkle, komplexe Dungeons, die nahtlos miteinander verbunden sind.

Die Spielenden können die atemberaubende Welt zu Fuß oder auf dem Pferderücken durchqueren, allein oder online mit anderen Verbündeten und in grasbewachsenen Ebenen, giftigen Sümpfen, steilen Bergen, mystischen Schlösser und andere epische Schauplätze eintauchen, wie es sie noch nie in einem FromSoftware-Titel gegeben hat.

Tourtermine:

11.01.2025 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

12.01.2025 – Berlin, Tempodrom

31.01.2025 – Frankfurt, Festhalle