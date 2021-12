Elden Ring: So kam die Zusammenarbeit mit George R. R. Martin zustande

Autor:, in / Elden Ring

In einem neuen Blogbeitrag beschreibt Autor George R. R. Martin die Zusammenarbeit mit From Software für das kommende AAA-Rollenspiel Elden Ring.

Noch etwas mehr als zwei Monate müssen sich Fans gedulden, um mit Elden Ring endlich das nächste, und bisher ambitionierteste Projekt von Entwickler From Software spielen zu können.

Doch nicht nur Fans können es kaum erwarten, die Open-World des Rollenspiels zu durchforsten. Auch Game of Thrones-Autor George R.R. Martin ist ziemlich gespannt auf die Veröffentlichung des Titels, an dessen Erstellung er maßgeblich beteiligt war. Wie die Zusammenarbeit ursprünglich zustande kam, erklärt Martin nun in einem neuen Blogbeitrag.

„Vor ein paar Jahren haben mich Hidetaka Miyazaki und sein unglaubliches Team von Spieledesignern, die Schöpfer der Dark Souls-Reihe, aus Japan kontaktiert, um mich zu bitten, ihnen bei der Erstellung der Hintergrundgeschichte und der Geschichte für ein neues Spiel zu helfen, an dem sie arbeiteten.“ „Miyazaki und sein Team von From Software haben bahnbrechende Sachen mit großartiger Kunst gemacht, und was sie von mir wollten, war nur ein bisschen World-Building: eine tiefgründige, dunkle, resonante Welt, die als Grundlage für das Spiel dienen sollte, das sie entwickeln wollten. Und ganz nebenbei liebe ich es, Welten zu erschaffen und imaginäre Geschichte zu schreiben.“ „Also habe ich meinen Beitrag geleistet und an meine neuen Freunde aus Japan weitergeleitet, und sie haben darauf aufgebaut. Und Jahre vergingen. Videospiele sind heutzutage so groß wie Filme (eigentlich größer) und die Erstellung dauert genauso lange.“

Elden Ring erscheint am 25. Februar 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.