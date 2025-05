Elden Ring: Solo-Abenteuer garantiert, Zwei-Spieler-Modus in Aussicht

Autor:, in / Elden Ring

Mit Elden Ring: Nightreign bleibt FromSoftware seiner Linie treu und bietet euch erneut die Möglichkeit, das Spiel vollständig solo und offline zu erleben.

Von Anfang an war es das Ziel der Entwickler, ein Erlebnis zu schaffen, das sich auch ohne Online-Komponenten vollkommen entfaltet – ein Aspekt, den viele Fans der Soulslike-Reihe besonders schätzen. Ihr könnt euch also ganz in Ruhe der düsteren Welt von Nightreign stellen, ohne euch auf Multiplayer-Interaktionen verlassen zu müssen.

Gleichzeitig denkt FromSoftware weiter und nach dem Launch wird derzeit intern die Möglichkeit geprüft, einen Zwei-Spieler-Modus nachzureichen.

Diese Idee kam erst später auf, da ein solches Feature während der ursprünglichen Entwicklung schlicht übersehen wurde. Nun wird ernsthaft darüber nachgedacht, wie ein optionaler Koop-Modus sinnvoll in das Spiel integriert werden könnte, ohne die Solo-Erfahrung zu kompromittieren.