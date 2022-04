Elden Ring: Speedrunner spielt das Game in weniger als 9 Minuten durch

Autor:, in / Elden Ring

In einem neu veröffentlichten Video schließt ein Speedrunner Elden Ring in 8 Minuten und 56 Sekunden ab.

Der YouTuber „Distortion2“ hat in einem neuen Elden Ring Speedrun seinen eigenen Rekord nochmals deutlich verbessert. Vor etwa einem Monat hatte er bereits ein Video veröffentlicht, in dem er zeigt, wie er das Spiel in weniger als 30 Minuten abschließt.

Um den neuen Rekord aufzustellen, bediente sich Distortion2 allerdings einiger Exploits. Unter anderem nutzte er den sogenannten Zip-Glitch, der es Spielern erlaubt sich an verschiedene Orte auf der Map zu teleportieren.