Elden Ring: Spiel nicht absichtlich einfacher, laut Miyazaki

Der hohe Schwierigkeitsgrad Souls-Reihe ist ein charakteristisches Merkmal der Spiele von FromSoftware. In Kürze wird das Studio mit dem Open-World-Action-RPG Elden Ring in neue Gefilde vorstoßen, dabei aber weiterhin auf seinen Stärken aufbauen.

In einem kürzlich im PlayStation Blog veröffentlichten Interview, in dem das Thema Schwierigkeit in Spielen und Zugänglichkeit angesprochen wurde, sagte FromSoftware-Präsident und Elden Ring-Director Hidetaka Miyazaki, dass dies eine berechtigte Diskussion sei und dass das Studio darauf achte. Laut Miyazaki sind die Spiele von FromSoftware nicht nur um ihrer selbst willen herausfordernd, sondern um den Spieler zu ermutigen, Widrigkeiten zu überwinden.

„Das ist eine berechtigte Diskussion“, sagte Miyazaki. „Ich denke, unser Ansatz bei diesen Spielen, nicht nur bei Elden Ring, ist es, sie so zu gestalten, dass sie den Spieler ermutigen, Widrigkeiten zu überwinden. Wir versuchen nicht, die Schwierigkeit zu erzwingen oder die Dinge um ihrer selbst willen schwer zu machen. Wir wollen, dass die Spieler ihren Verstand einsetzen, das Spiel studieren, sich merken, was passiert, und aus ihren Fehlern lernen. Wir möchten nicht, dass die Spieler das Gefühl haben, dass das Spiel sie unfair bestraft, sondern dass es eine Chance gibt, eine schwierige Begegnung zu gewinnen und Fortschritte zu machen. Wir wissen, dass Souls-ähnliche Spiele regelmäßig mit unmöglichen Schwierigkeitsgraden und hohen Einstiegshürden in Verbindung gebracht werden. Aber wir versuchen, die Spiele so zu gestalten, dass der Zyklus der wiederholten Versuche, diese Herausforderungen zu meistern, an sich schon Spaß macht. Wir hoffen also, dass Elden Ring mit seinen neuen Möglichkeiten in dieser Hinsicht ein Erfolg wird.“

Miyazaki sagte, dass das Spiel mit den zusätzlichen Fortschritts- und Gameplay-Optionen, die das Open-World-Design von Elden Ring ermöglicht, automatisch eine sanftere Kurve der Herausforderung haben wird als frühere FromSoftware-Titel, und das Rollenspiel zwar nicht „absichtlich“ leichter gemacht wurde, er aber dennoch erwartet, dass mehr Leute es beenden werden, als es normalerweise bei den Veröffentlichungen des Studios der Fall ist.

„In Elden Ring haben wir nicht absichtlich versucht, den Schwierigkeitsgrad des Spiels zu senken, aber ich denke, dass es diesmal mehr Spieler beenden werden“, sagte er. „Wie ich bereits erwähnt habe, ist die Freiheit des Spielers, sich in der Welt fortzubewegen oder zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Herausforderung zurückzukehren, alles Elemente, die meiner Meinung nach dazu beitragen werden, dass die Spieler das Spiel in einem gemächlicheren Tempo durchspielen. Außerdem liegt der Schwerpunkt nicht auf der reinen Action. Der Spieler hat mehr Möglichkeiten, seine Herangehensweise zu bestimmen, z. B. gegen die Feldbosse in der Oberwelt, und wie er in verschiedenen Situationen die Tarnung einsetzt. Wir haben sogar die Anzahl der Hindernisse reduziert, die man überwinden muss, um das Spiel im Mehrspielermodus genießen zu können. Wir hoffen also, dass die Spieler die Idee, Hilfe von anderen zu erhalten, annehmen. Und wir haben das Gefühl, dass die Gesamtabschlussrate aufgrund dieser Dinge dieses Mal höher sein wird.“

Elden Ring wird am 25. Februar 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.