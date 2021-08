Elden Ring: Stormveil Castle ähnelt Boletarian Palace aus Demon’s Souls

Autor:, in / Elden Ring

Das Stormveil Castle in Elden Ring erinnert an den Boletarian Palace aus Demon’s Souls und bietet verschiedene Herangehensweisen.

Im Laufe der Reise in Elden Ring stößt man auf eine Reihe von Dungeons voller Feinde, Beute und den aus der Dark Souls-Reihe bekannten illusorischen Wänden. Es sind die Legacy Dungeons, an denen sich die Spieler möglicherweise festbeißen werden. In einer neuen Preview zeigt IGN Details zu Stormveil Castle, das entweder durch das Haupttor oder über einen Seitenpfad angegriffen werden kann.

Der Dungeon wird als ähnlich wie der Boletarian Palace in Demon’s Souls beschrieben und hat in einem Bereich sogar einige explosive Fässer, die von Gegnern angezündet werden können. Ansonsten gibt es zahlreiche Pfade zu erkunden, auf denen es verschiedene Plattformen und Gegenstände zu entdecken gibt. Die Verliese des Vermächtnisses werden als „komplex und vielschichtig“ beschrieben und fördern diese Freiheit der Erkundung. Sobald Spieler auf dem Dach angekommen sind, müssen sie natürlich einen Boss antreten.

Es handelt sich dabei um einen Gegner, der sogar einen Drachenarm besitzt, der in seiner zweiten Phase Feuer schießt. Das ist natürlich nur einer von mehreren großen Gegnern, gegen die man kämpfen wird. Solche massiven Bedrohungen in dem Open World Spiel fordern die Spieler oft. Auch große Kämpfe beim Versuch, z. B. eine Kutsche voller Schätze zu rauben, sind ebenfalls keine Seltenheit.

Elden Ring erscheint am 21. Januar 2022 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC erscheinen.