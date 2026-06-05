Elden Ring: Tarnished Edition erscheint am 28. August für Nintendo Switch 2

Die Reise ins Zwischenland beginnt bald auch auf Nintendos neuer Konsole. Bandai Namco und FromSoftware haben bestätigt, dass Elden Ring Tarnished Edition am 28. August 2026 für Nintendo Switch 2 erscheint.

Mit der neuen Version wird das preisgekrönte Action-RPG erstmals auf einer Nintendo-Plattform spielbar. Spieler schlüpfen erneut in die Rolle eines Befleckten und begeben sich auf die Suche nach den Splittern des Eldenrings, um zum Eldenfürsten aufzusteigen.

Details zu den genauen Inhalten der Tarnished Edition wurden im Rahmen der Ankündigung nicht näher erläutert. Die Veröffentlichung markiert jedoch einen weiteren Schritt für die Reichweite des erfolgreichen Rollenspiels, das bereits auf Xbox, PlayStation und PC Millionen Spieler erreicht hat.

Mit dem Release auf Nintendo Switch 2 erhalten künftig noch mehr Spieler die Möglichkeit, die offene Welt des Zwischenlands zu erkunden und sich den zahlreichen Herausforderungen von Elden Ring zu stellen.