Elden Ring: Tarnished Edition erscheint am 28. August für Nintendo Switch 2

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Image: BANDAI NAMCO Entertainment

Elden Ring Tarnished Edition startet am 28. August auf Nintendo Switch 2.

Die Reise ins Zwischenland beginnt bald auch auf Nintendos neuer Konsole. Bandai Namco und FromSoftware haben bestätigt, dass Elden Ring Tarnished Edition am 28. August 2026 für Nintendo Switch 2 erscheint.

Mit der neuen Version wird das preisgekrönte Action-RPG erstmals auf einer Nintendo-Plattform spielbar. Spieler schlüpfen erneut in die Rolle eines Befleckten und begeben sich auf die Suche nach den Splittern des Eldenrings, um zum Eldenfürsten aufzusteigen.

Details zu den genauen Inhalten der Tarnished Edition wurden im Rahmen der Ankündigung nicht näher erläutert. Die Veröffentlichung markiert jedoch einen weiteren Schritt für die Reichweite des erfolgreichen Rollenspiels, das bereits auf Xbox, PlayStation und PC Millionen Spieler erreicht hat.

Mit dem Release auf Nintendo Switch 2 erhalten künftig noch mehr Spieler die Möglichkeit, die offene Welt des Zwischenlands zu erkunden und sich den zahlreichen Herausforderungen von Elden Ring zu stellen.

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5 Kommentare Added

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  1. Katanameister 448680 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 05.06.2026 - 12:14 Uhr

    Wird wohl einfach das Standardspiel mit Shadow of the Erdtree sein, mal sehen wie es auf der Switch laufen wird.

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  3. link82 9280 XP Beginner Level 4 | 05.06.2026 - 13:44 Uhr

    sollte auf der Switch 2 eigentlich ohne Probleme laufen, ist ja jetzt nicht gerade ein optischer Augenschmaus, da hat die Switch 2 schon deutlich hübschere Titel gestemmt

    bisschen HacknSlay ala Elden Ring auf der Zugfahrt klingt aber nett

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  4. Kenty 259150 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 05.06.2026 - 14:02 Uhr

    Hoffenlich macht From Software noch ein Elden Ring 2. Mit Nightreign kann ich nichts anfangen, weil ich alleine und verloren in den Dark Souls Welten rumlaufen will.

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