Elden Ring: Um diese Uhrzeit geht es ins Schattenland

FromSoftware hat die offiziellen Startzeiten für die kommende Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree veröffentlicht.

Aktuell zählen Elden Ring-Fans die Tage und Stunden bis zur Veröffentlichung der lang erwarteten Erweiterung Shadow of the Erdtree am 21. Juni.

Dank des offiziellen X-Accounts des Rollenspiels sind jetzt auch die Startzeiten für die verschiedenen Regionen der Welt bekannt. In Deutschland und Zentraleuropa geht es auf Konsolen ab 00:00 Uhr Ortszeit ins Schattenland. PC-Spieler müssen sich bis um 12:00 Uhr gedulden.

Da der Download der Erweiterung auf Xbox und PC erst zum Startzeitpunkt verfügbar ist, wird es für viele wohl nichts mit einem pünktlichen Start. Auf PlayStation kann Shadow of the Erdtree 48 Stunden vor Veröffentlichung per Vorabdownload heruntergeladen werden.