Elden Ring: Unboxing-Video zur Shadow of the Erdtree Collector’s Edition

Ab sofort könnt ihr euch in einem neuen Video zu Elden Ring ein Unboxing zur Shadow of the Erdtree Collector’s anschauen. Die Collector’s Edition hat eine UVP von 249,99 Euro und ist unter anderem bei Amazon verfügbar.

Unboxing | Elden Ring Shadow of the Erdtree Collector’s Edition

Die Shadow of the Erdtree Collector’s Edition enthält einen Code für die Erweiterung Elden Ring Shadow of the Erdtree, eine 46 cm große Statue von „Messmer dem Pfähler“, ein Artbook und einen Download-Gutschein für den Soundtrack.