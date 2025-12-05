Elden Ring: Unerbittliche Stärke und finstere Regionen in Nightreign

Das neue Gameplay-Video zu Elden Ring Nightreign präsentiert einen ersten tiefen Einblick in The Forsaken Hollows, eine Region, die sich durch bedrückende Atmosphäre, ruinenhafte Landschaften und bedrohliche Gegner auszeichnet.

Im Mittelpunkt von Elden Ring steht der Undertaker, dessen kompromisslose Kampfweise und markante Fähigkeiten den Ton der Erweiterung vorgeben.

Die gezeigten Szenen verdeutlichen, dass Glaube im Kontext dieser Welt nicht als Sanftmut missverstanden werden darf, sondern als unerbittliche Kraft, die darauf ausgelegt ist, die Verderbnis zu zerschmettern. Der düstere Stil, die präzisen Animationen und der harte Schwierigkeitsgrad knüpfen nahtlos an die bekannten Stärken des Elden Ring Universums an.

Spieler auf Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation und PC können sich auf anspruchsvolle Gefechte, neue Bedrohungen und eine Erweiterung freuen, die die Faszination der Zwischenländer um eine finstere, intensiv inszenierte Zone erweitert.