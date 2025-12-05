Elden Ring: Unerbittliche Stärke und finstere Regionen in Nightreign

Image: BANDAI NAMCO Entertainment

Elden Ring Nightreign enthüllt düstere Undertaker Gameplay-Szenen aus The Forsaken Hollows!

Das neue Gameplay-Video zu Elden Ring Nightreign präsentiert einen ersten tiefen Einblick in The Forsaken Hollows, eine Region, die sich durch bedrückende Atmosphäre, ruinenhafte Landschaften und bedrohliche Gegner auszeichnet.

Im Mittelpunkt von Elden Ring steht der Undertaker, dessen kompromisslose Kampfweise und markante Fähigkeiten den Ton der Erweiterung vorgeben.

Die gezeigten Szenen verdeutlichen, dass Glaube im Kontext dieser Welt nicht als Sanftmut missverstanden werden darf, sondern als unerbittliche Kraft, die darauf ausgelegt ist, die Verderbnis zu zerschmettern. Der düstere Stil, die präzisen Animationen und der harte Schwierigkeitsgrad knüpfen nahtlos an die bekannten Stärken des Elden Ring Universums an.

Spieler auf Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation und PC können sich auf anspruchsvolle Gefechte, neue Bedrohungen und eine Erweiterung freuen, die die Faszination der Zwischenländer um eine finstere, intensiv inszenierte Zone erweitert.

  1. MC DarkMaster 45480 XP Hooligan Treter | 05.12.2025 - 11:45 Uhr

    Die Atmosphäre von finde ich schon sehr intensiv und der Undertaker bringt auch spannende neue Impulse ins Spiel

    • HaLoFaN91 115865 XP Scorpio King Rang 3 | 05.12.2025 - 20:52 Uhr
      Antwort auf MC DarkMaster

      Allein wegen der gewaltigen Bilder für mich irgendwann wohl noch ein muss. Finde aber momentan leider nicht die Zeit dazu

  2. NoMercy2k9 1685 XP Beginner Level 1 | 05.12.2025 - 12:25 Uhr

    Wie sieht es eigentlich hier mit dem Schwierigkeitsgrad aus? Leichter oder schwerer als das „echte“ Elden Ring?

  3. shadow moses 427750 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 05.12.2025 - 12:30 Uhr

    Die knapp 100 Stunden im Hauptspiel von Elden Ring haben mir gereicht.😅

  4. Blight 7460 XP Beginner Level 3 | 05.12.2025 - 13:50 Uhr

    Hauptspiel steht bei mir noch an. Evtl. sogar über Weihnachten.

  5. Ralle89 40620 XP Hooligan Krauler | 05.12.2025 - 14:22 Uhr

    Elden Ring ist echt schwer da lasse ich das hier lieber gleich sein

  6. Kenty 230630 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 05.12.2025 - 15:01 Uhr

    Mir wäre Elden Ring 2 viel lieber gewesen. Dieses hektische Multiplayerzeug und das Rumgerenne, nur um im Zielgebiet zu bleiben, brauche ich bei Dark Souls Spielen wirklich nicht.

  7. Toxic Growler 19170 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 05.12.2025 - 17:11 Uhr

    Nicht mein Genre. 90% Blocken und 10% Angriff. Dad halten meine Nerven nicht aus.

  8. Patricius 28585 XP Nasenbohrer Level 4 | 05.12.2025 - 18:02 Uhr

    Nightreign hat mich nur bedingt interessiert, gesehenes bestätigte meine Skepsis. Sicherlich, mal Neues ausprobieren ist gut. Aber Multiplayer Gedöns gehört nicht dazu. Auch wenn man es solo spielen kann, nee der Kern von Nightrein ist mir schon nichts. Elden Ring und DLC sind mehr als genug.

Hinterlasse eine Antwort