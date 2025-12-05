Elden Ring: Unerbittliche Stärke und finstere Regionen in Nightreign

Das neue Gameplay-Video zu Elden Ring Nightreign präsentiert einen ersten tiefen Einblick in The Forsaken Hollows, eine Region, die sich durch bedrückende Atmosphäre, ruinenhafte Landschaften und bedrohliche Gegner auszeichnet.
Im Mittelpunkt von Elden Ring steht der Undertaker, dessen kompromisslose Kampfweise und markante Fähigkeiten den Ton der Erweiterung vorgeben.
Die gezeigten Szenen verdeutlichen, dass Glaube im Kontext dieser Welt nicht als Sanftmut missverstanden werden darf, sondern als unerbittliche Kraft, die darauf ausgelegt ist, die Verderbnis zu zerschmettern. Der düstere Stil, die präzisen Animationen und der harte Schwierigkeitsgrad knüpfen nahtlos an die bekannten Stärken des Elden Ring Universums an.
Spieler auf Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation und PC können sich auf anspruchsvolle Gefechte, neue Bedrohungen und eine Erweiterung freuen, die die Faszination der Zwischenländer um eine finstere, intensiv inszenierte Zone erweitert.
Die Atmosphäre von finde ich schon sehr intensiv und der Undertaker bringt auch spannende neue Impulse ins Spiel
Allein wegen der gewaltigen Bilder für mich irgendwann wohl noch ein muss. Finde aber momentan leider nicht die Zeit dazu
Wie sieht es eigentlich hier mit dem Schwierigkeitsgrad aus? Leichter oder schwerer als das „echte“ Elden Ring?
Die knapp 100 Stunden im Hauptspiel von Elden Ring haben mir gereicht.😅
Hauptspiel steht bei mir noch an. Evtl. sogar über Weihnachten.
Elden Ring ist echt schwer da lasse ich das hier lieber gleich sein
Mir wäre Elden Ring 2 viel lieber gewesen. Dieses hektische Multiplayerzeug und das Rumgerenne, nur um im Zielgebiet zu bleiben, brauche ich bei Dark Souls Spielen wirklich nicht.
Nicht mein Genre. 90% Blocken und 10% Angriff. Dad halten meine Nerven nicht aus.
Nightreign hat mich nur bedingt interessiert, gesehenes bestätigte meine Skepsis. Sicherlich, mal Neues ausprobieren ist gut. Aber Multiplayer Gedöns gehört nicht dazu. Auch wenn man es solo spielen kann, nee der Kern von Nightrein ist mir schon nichts. Elden Ring und DLC sind mehr als genug.