Elden Ring: Verborgene Cutscene zeigt Geburt des Haligtree

Elden Ring überrascht mit einem neuen Fund und enthüllt eine bislang ungenutzte Szene rund um Miquella und den Haligtree.

Im gefeierten Action-Rollenspiel Elden Ring wurde ein bislang verborgenes Detail aus der Entwicklung ans Licht gebracht. Der bekannte Dataminer Lance McDonald hat eine ungenutzte Zwischensequenz entdeckt, die einen entscheidenden Moment der Spielwelt zeigt.

Die Szene soll den Augenblick darstellen, in dem Miquella den Samen für den Haligtree pflanzt. Dieser Baum spielt eine zentrale Rolle innerhalb der Spielwelt und wurde ursprünglich als Hoffnungsträger geschaffen, um eine Heilung für Malenias Rotfäule zu ermöglichen.

Die visuelle Darstellung der Sequenz zeigt damit einen wichtigen Abschnitt der Hintergrundgeschichte, der bislang nur indirekt angedeutet wurde.

Im Kontext der Spielwelt von Elden Ring verweist der Fund auf frühere Entwicklungsphasen, in denen bestimmte narrative Elemente noch stärker ausgearbeitet oder anders umgesetzt wurden. Die nun entdeckte Szene stammt aus einer Map-Datei und wurde offenbar während der Testphase produziert, jedoch nie in die finale Version übernommen.

Miquellas Geschichte und seine Verbindung zum Haligtree bleiben ein zentraler Bestandteil der Erzählung, die sich über das Hauptspiel und die Erweiterung hinweg entfaltet. Die nun aufgetauchte Sequenz liefert einen seltenen Einblick in die ursprüngliche Vision und unterstreicht, wie vielschichtig die Entwicklung hinter der bekannten Spielwelt ist.

Auch Jahre nach Veröffentlichung zeigt sich, dass Elden Ring weiterhin neue Geheimnisse bereithält, die durch Community und Datamining Stück für Stück aufgedeckt werden.