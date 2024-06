Elden Ring: Vereint durchs Reich der Schatten

Autor:, in / Elden Ring

Der neu veröffentlichte United in Shadow-Trailer zu Elden Ring ruft alle Befleckten zur Reise ins Reich der Schatten auf.

Am Freitag erschien die lang erwartete Shadow of the Erdtree-Erweiterung für FromSoftwares preisgekröntes Rollenspiel Elden Ring. Spieler erwartet ein komplett neues Gebiet mit neuer Geschichte, Gegnern, Waffen und mehr.

Wer seinen Ausflug ins Reich der Schatten bisher noch nicht gestartet hat, könnte eventuell dank dem neu veröffentlichten United in Shadow-Trailer die nötige Zusatzmotivation finden: