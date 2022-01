Elden Ring: Video enthüllt neuen Dungeon Castle Mourne

Autor:, in / Elden Ring

Zu Elden Ring wurde ein neues Gameplay-Video hochgeladen, das Castle Mourne zeigt, einen der vielen Mini-Dungeons, die in der offenen Welt des Rollenspiels verstreut sind. Dieser Dungeon befindet sich im südlichen Limgrave auf der weinenden Halbinsel, und ist ein Ort, an dem es von Schrecken nur so wimmelt.

Das Video zeigt in über vier Minuten viel vom Dungeon, einschließlich verschiedener Innen- und Außenbereiche, mehrere Kämpfe mit Feinden und sogar ein paar Sekunden eines Bosskampfes gegen eine sehr interessant aussehende Monstrosität.

Hier könnt ihr euch den Dungeon Castle Mourne in Elden Ring anschauen:

Elden Ring erscheint am 25. Januar 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC.