Elden Ring: Vorsicht: Leaks verraten Details zur Geschichte

Wenn ihr auf der Suche nach Informationen zu Elden Ring seid, solltet ihr ab sofort Vorsicht walten lassen, denn Dataminern ist es gelungen, auf den Elden Ring-Netzwerktest zuzugreifen.

Dadurch erhielten sie Einblick in Quest- und Sprachdateien, die wichtige Teile der Handlung, einschließlich des Endgames, verraten. Die Leaks enthalten über 3000 Sprachdateien, Charaktermodelle und Animationsdateien sowie Dialogskripte aus den Quests des Spiels. Es dürfte also nur eine Frage der Zeit sein, bis ihr in beinahe jedem Winkel des Internets Details zur Geschichte des Spiels finden werdet.

Nehmt euch also vor Spoilern in Acht, wenn ihr die Geheimnisse in der Welt von Elden Ring ab dem 25. Februar 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC am eigenen Leib erfahren wollt.