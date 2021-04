Elden Ring: Weltweite Enthüllung soll im Juni stattfinden

Wann gibt es endlich Neuigkeiten zu Elden Ring? Eine Frage, die sich Fans wohl jeden Tag stellen. Doch bisher haben Entwickler FromSoftware und Publisher Bandai Namco Entertainment nichts Neues zu berichten.

Das könnte sich aber im Juni ändern.

Ein Bild auf 4Chan sagt aus, dass die weltweite Enthüllung des Rollenspiels für den 14. Juni 2021 geplant sei. Das wäre genau zur E3.

Falls der Termin stimmen sollte, dann könnten wir endlich Gameplay zu sehen bekommen und vielleicht sogar auch einen Release-Termin.

Darüber hinaus sind im Netz Fotos von Werbematerialien zu Elden Ring gesichtet worden. Der Händler GameStop soll diese angeblich kürzlich erhalten haben. Allerdings könnten es auch alte Fotos sein, da die Werbematerialien vorherigen zu ähnlich sind.

Der oben genannte Termin scheint plausibel zu sein, da er in die E3-Woche fällt und es zum Spiel schon sehr lange keine offiziellen Details mehr gab.

Doch gerade bei Elden Ring gab es in letzter Zeit viel zu viele Gerüchte, die nicht zutrafen.

Apparently these are just being sent now, BUT they look like the image could have been made back in 2019.

— The Lore Hunter (@TheLoreHunter) April 22, 2021