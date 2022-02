Elden Ring: Zahlreiche Gameplay-Videos mit frischen Eindrücken

Autor:, in / Elden Ring

In genau zwei Wochen werden sich viele von euch in Elden Ring, dem neuen Open World-Rollenspiel, verlieren und ein neues Abenteuer der Dark Souls-Macher erleben.

Um euch die Wartezeit bis zum Release am 25. Februar 2022 zu verkürzen, konnten einige Online-Magazine in einer 6 bis 7 Stunden langen Preview selbst Hand an das Spiel legen und die Welt frei erkunden, bevor es erscheint.

Aktuelle Spielszenen und Eindrücke zu Elden Ring wurden dabei in Videos festgehalten, die ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

Easy Allies

IGN

VG247

Eurogamer