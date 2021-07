Eldest Souls: Der Tod lauert im Launch-Trailer

Autor:, in / Eldest Souls

Das langerwartete Boss-Rush Soulslike Eldest Souls wird heute auf die Welt losgelassen. In dieser neuesten knallharten Herausforderung werden die Spieler durch brutale Kämpfe an ihre Grenzen gebracht. Eldest Souls, das von Indie-Publisher United Label veröffentlicht wird, ist ab sofort für 19,99€ für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC verfügbar.

Mehr Informationen gibt es im gnadenlosen Gameplay Launch-Trailer:

Mit Eldest Souls hat Fallen Flag Studio ein unerbittliches Spiel geschaffen, bei dem nur die mutigsten Spieler die aufwendig designten Boss-Kämpfe überstehen können. Die blitzschnellen Kämpfe werden durch einen detailverliebten 16-Bit Pixel-art Stil untermalt. Doch die Spieler sollten die Welt nicht zu lang bewundern – denn dieses Monument des menschlichen Triumphs wart längst vergessen und etwas Dunkles hat tief im Inneren Wurzeln geschlagen…

Eldest Souls legt den Fokus auf die härtesten und mitreißendsten Kämpfe überhaupt: die Bosskämpfe! Dabei stellt jeder der alten Götter den Spieler vor eine neue, einzigartige Herausforderung. Wer siegreich hervorgeht, beansprucht die himmlischen Kräfte der alten Götter für sich und schaltet so eine Fülle an einzigartigen Talenten und Fähigkeiten frei. Dabei können die Spieler durch eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten ihren ganz eigenen Kampfstil gestalten.

Eldest Souls bietet ein fesselndes Mysterium rund um die alten Götter, einer rachsüchtigen Gruppierung von Göttern, die eine unsagbare Verwüstung über die Welt gebracht haben. Ackerländer wurden in Wüsten verwandelt und Flüsse vertrockneten. Auf der Suche nach diesen erbarmungslosen Geschöpfen, müssen Spieler ihren Krieger durch die riesige Zitadelle leiten. Bei ihren Reisen treffen Spieler auf faszinierende NPCs, fesselnden Quests und eine Reihe von ominösen Geheimnissen, die Hinweise darauf geben, warum die alten Götter so lange eingesperrt waren.

Features:

Brutale und temporeiche Kämpfe in Soulslike-Manier

Einzigartige und herausfordernde Bosskämpfe

Faszinierende NPCs und packende Quests

Pixel-genauer Grafikstil mit höchster Liebe zum Detail

Umfangreicher Skilltree mit einer Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten für den individuellen Spielstil

Eldest Souls ist jetzt für 19,99 € auf PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und dem PC erhältlich. Das Spiel könnt ihr direkt im Microsoft Store kaufen.