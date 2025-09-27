Electronic Arts: 50-Milliarden-Dollar-Deal zur Privatisierung – Bericht

Image: - - - - / Depositphotos

Silver Lake und Saudi-Pensionfonds sollen EA mit Milliardenangebot in Private-Equity-Struktur führen!

Laut einem aktuellen Bericht des Wall Street Journal steht Electronic Arts (EA) kurz davor, ein Übernahmeangebot im Volumen von rund 50 Milliarden US-Dollar anzunehmen, um sich vom Börsenkurs zurückzuziehen und in den privaten Besitz überzugehen.

In der dem Artikel zufolge bereits fortgeschrittenen Verhandlungsphase sind namhafte Investoren eingebunden, darunter die Private-Equity-Gesellschaft Silver Lake und der Public Investment Fund (PIF) von Saudi-Arabien.

Das Ziel eines solchen Schritts: Durch eine Privatisierung will man EA von den Zwängen öffentlicher Markterwartungen befreien, strategische Planung auf längere Fristen ausrichten und Kapital via Fremdfinanzierung mobilisieren.

Quellen zufolge wird ein Teil des Deals als leveraged buyout (LBO) strukturiert, bei dem große Schuldenmittel aufgenommen werden, um den Kauf zu finanzieren.

Die Nachricht sorgte unverzüglich für Bewegungen an der Börse: Die EA-Aktie erlebte einen Kurssprung von rund 15 % und erreichte neue Höchststände. Analysten und Marktbeobachter bewerten das Vorhaben als potenziell größten LBO im Technologiesektor – ein Signal dafür, dass Private-Equity sowie staatsnahe Fonds verstärkt in die Gamingbranche drängen.

Bis dato gibt es jedoch keine offizielle Bestätigung von EA oder den involvierten Investoren. Verhandlungen können scheitern oder sich verändern. Dennoch zeigen die Berichte, wie sehr sich die Dynamiken in der Spielebranche (Übernahmen, Konsolidierung, Investorenbeteiligungen) gerade verschieben.