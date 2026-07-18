Electronic Arts: 55 Milliarden Dollar-Deal vor Abschluss – EU soll grünes Licht geben

EU steht kurz vor Freigabe der 55-Milliarden-Dollar-Übernahme von Electronic Arts.

Die geplante Übernahme von Electronic Arts durch ein von Saudi-Arabiens Public Investment Fund (PIF) angeführtes Investorenkonsortium hat offenbar die nächste wichtige Hürde genommen. Nach Informationen von Reuters wird die Europäische Union den rund 55 Milliarden US-Dollar schweren Deal voraussichtlich im Rahmen ihrer Vorschriften zu ausländischen Subventionen genehmigen.

Zu dem Investorenkonsortium gehören neben dem Public Investment Fund (PIF) auch Affinity Partners sowie die Investmentgesellschaft Silver Lake. Die Übernahme war bereits im September des vergangenen Jahres angekündigt worden und gilt als der bislang größte fremdfinanzierte Unternehmenskauf (Leveraged Buyout) der Geschichte.

Laut Reuters soll die Europäische Kommission ihre Prüfung nach den Vorschriften für ausländische Subventionen bis 30. Juli abschließen. Zudem wird bereits in den kommenden Tagen eine uneingeschränkte kartellrechtliche Freigabe im Rahmen der EU-Fusionskontrolle erwartet. Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass die Kommission Auflagen oder eine vertiefte Untersuchung plant.

Mit der Übernahme verfolgt Saudi-Arabien das Ziel, seine Position im weltweiten Gaming-Markt weiter auszubauen. Der Public Investment Fund investiert bereits seit Jahren in zahlreiche Unternehmen der Videospielbranche und sieht den Gaming-Sektor als wichtigen Bestandteil der wirtschaftlichen Diversifizierungsstrategie des Landes.

Weder Electronic Arts noch der Public Investment Fund wollten den Bericht gegenüber Reuters kommentieren. Eine offizielle Entscheidung der Europäischen Kommission steht noch aus.