Electronic Arts: 55 Milliarden US-Dollar Privatverkauf offiziell

Electronic Arts gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung über die Übernahme durch ein Investorenkonsortium bestehend aus PIF, Silver Lake und Affinity Partners in einer Bartransaktion getroffen hat, die EA mit einem Unternehmenswert von rund 55 Milliarden US-Dollar bewertet.
Die Transaktion versetzt Electronic Arts in die Lage, Innovation und Wachstum zu beschleunigen, um die Zukunft der Unterhaltung zu gestalten.
Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird das Konsortium 100 % von EA erwerben, wobei PIF seinen bestehenden Anteil von 9,9 % an dem Unternehmen übertragen wird.
Die Aktionäre von EA erhalten 210 US-Dollar pro Aktie in bar. Der Kaufpreis pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 25 % auf den unbeeinflussten Aktienkurs von EA von 168,32 US-Dollar zum Börsenschluss am 25. September 2025, dem letzten vollständig unbeeinflussten Handelstag, und einem Aufschlag auf den unbeeinflussten Allzeithochkurs von EA von 179,01 US-Dollar zum Börsenschluss am 14. August 2025.
PIF, Silver Lake und Affinity Partners bringen umfassende Branchenerfahrung, engagiertes Kapital und globale Portfolios mit Netzwerken in den Bereichen Gaming, Unterhaltung und Sport mit, die EA einzigartige Möglichkeiten bieten, physische und digitale Erlebnisse zu verbinden, die Fanbindung zu stärken und neue Wachstumschancen zu schaffen.
Die Transaktion ist die größte vollständig in bar finanzierte Private-Equity-Investition in der Geschichte. Das Konsortium arbeitet eng mit EA zusammen, um das Unternehmen in die Lage zu versetzen, schneller voranzukommen und neue Chancen auf globaler Ebene zu erschließen.
„Unsere kreativen und leidenschaftlichen Teams bei EA haben Hunderten Millionen Fans außergewöhnliche Erlebnisse beschert, einige der weltweit bekanntesten IPs geschaffen und einen bedeutenden Mehrwert für unser Unternehmen geschaffen. Dieser Moment ist eine eindrucksvolle Anerkennung ihrer bemerkenswerten Arbeit“, sagte Andrew Wilson, Chairman und CEO von Electronic Arts. „Mit Blick auf die Zukunft werden wir weiterhin die Grenzen von Unterhaltung, Sport und Technologie erweitern und neue Möglichkeiten erschließen. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir transformative Erlebnisse schaffen, die kommende Generationen inspirieren werden. Ich bin mehr denn je begeistert von der Zukunft, die wir gestalten.“
„PIF hat eine einzigartige Position im globalen Gaming- und E-Sport-Sektor und baut und unterstützt Ökosysteme, die Fans, Entwickler und IP-Schöpfer miteinander verbinden“, sagte Turqi Alnowaiser, stellvertretender Gouverneur und Leiter der internationalen Investitionen bei PIF. „PIF hat sein starkes Engagement für diese Sektoren unter Beweis gestellt, und diese Partnerschaft wird dazu beitragen, das langfristige Wachstum von EA weiter voranzutreiben und gleichzeitig die Innovation innerhalb der Branche auf globaler Ebene voranzutreiben.“
„Diese Investition verkörpert die Mission von Silver Lake, mit außergewöhnlichen Managementteams in Unternehmen von höchster Qualität zusammenzuarbeiten. EA ist ein besonderes Unternehmen: ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung, der sich auf seine erstklassige Sportfranchise stützt und ein beschleunigtes Umsatzwachstum sowie einen starken und skalierbaren freien Cashflow aufweist. Wir fühlen uns geehrt, in Andrew zu investieren und mit ihm zusammenzuarbeiten – einem außergewöhnlichen CEO, der während seiner Amtszeit den Umsatz verdoppelt, das EBITDA fast verdreifacht und die Marktkapitalisierung verfünffacht hat“, sagte Egon Durban, Co-CEO und Managing Partner von Silver Lake. „EA hat eine glänzende Zukunft vor sich. Wir werden massiv in das Wachstum des Unternehmens investieren und freuen uns darauf, Andrew und das EA-Team dabei zu unterstützen, die Innovation voranzutreiben, die weltweite Reichweite zu vergrößern und Spielern und Fans aller Generationen weiterhin unglaubliche Erlebnisse zu bieten.“
„Electronic Arts ist ein außergewöhnliches Unternehmen mit einem erstklassigen Managementteam und einer mutigen Vision für die Zukunft. Ich bewundere ihre Fähigkeit, ikonische, bleibende Erlebnisse zu schaffen, und als jemand, der mit ihren Spielen aufgewachsen ist – und sie jetzt mit seinen Kindern genießt –, könnte ich nicht begeisterter sein von dem, was vor uns liegt“, sagte Jared Kushner, Chief Executive Officer von Affinity Partners.
„Der Vorstand hat diese Gelegenheit sorgfältig geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass sie einen überzeugenden Wert für die Aktionäre darstellt und im besten Interesse aller Beteiligten liegt“, sagte Luis A. Ubiñas, Lead Independent Director des Vorstands von EA. „Wir freuen uns, dass diese Transaktion unseren Aktionären einen sofortigen und sicheren Barwert verschafft und gleichzeitig die Fähigkeit von EA stärkt, weiterhin die Communities und Erlebnisse aufzubauen, die die Zukunft der Unterhaltungsbranche prägen werden.“
Transaktionsdetails
Die Transaktion wurde vom Vorstand von EA genehmigt und soll im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 abgeschlossen werden. Sie unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, darunter der Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung der EA-Aktionäre. Nach Abschluss der Transaktion werden die Stammaktien von EA nicht mehr an einer öffentlichen Börse notiert sein.
Die Transaktion wird durch eine Kombination aus Barmitteln von PIF, Silver Lake und Affinity Partners sowie durch die Übertragung der bestehenden Beteiligung von PIF an EA finanziert, was einer Kapitalbeteiligung von rund 36 Milliarden US-Dollar entspricht, sowie durch eine Fremdfinanzierung in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar, die vollständig und ausschließlich von der JPMorgan Chase Bank, N.A. bereitgestellt wird, von denen 18 Milliarden US-Dollar voraussichtlich bei Abschluss der Transaktion finanziert werden. PIF, Silver Lake und Affinity Partners planen, den Eigenkapitalanteil der Finanzierung vollständig aus Kapital zu finanzieren, das unter ihrer jeweiligen Kontrolle steht.
Nach Abschluss der Transaktion wird EA seinen Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien, behalten und weiterhin von Andrew Wilson als CEO geführt werden.
Nettes Sümmchen.😄
Down the drain it goes.
Das wars für EA.
Na das ist ja mal ne Nachricht. Die Summe scheint mir sogar etwas wenig für EA^^
Wie Bartransaktion? Also einfach mal schnell ganze 55 Milliarden US-Dollar in Bar rauskramen oder wie? Das sind am Ende ganz schön viele Koffer 🤣🤣🤣
Mal abgesehen davon, dass ich mich die Frage stelle, ob es überhaupt möglich ist soviel Geld in bar zu erhalten. wenn ich 10k € auf die Bank bringe, dann wird daraus sehr schnell 100k oder noch mehr als digitalen Guthaben durch Kredite usw.
Das ist eine total wilde Spirale, wie Banken aus 1€ sehr schnell 10€ machen, obwohl es eigentlich nur 1€ gibt.
Darum ist es auch meist nicht möglich ein etwas größeres Guthaben in Bar abzuheben, weil Banken soviel oft mal nicht im Tresor haben ^^
Da kennst du die Saudis aber schlecht
Mit Bar ist im Bankensektor nicht Bargeld gemeint. Allgemeinwissen bitte auffrischen.
Einige schlagen bereits Alarm, weil zu den Käufern vor allem der Staatsfonds von Saudi-Arabien und ein von Jared Kushner geleiteter Fonds gehören soll. Sie befürchten dadurch eine Ausrichtung zu mehr Konservativismus oder Whitewashing (wie beim DLC für Mirage).
Ich denke, dass die Investoren da jedoch vor allem Geld verdienen wollen bei der Summe. Auf jeden Fall darf man gespannt sein, was die mit EA vor haben werden. Wobei die Reichweite der Studios sie natürlich auch für eine politische Neuausrichtung prädestiniert machen.
Was war beim DLC von Mirage?
Der wurde von Saudi-Arabien finanziert, wodurch Menschenrechtsaktivisten Whitewashing gesehen haben.
Ubisoft wurde stark dafür kritisiert, weil es nicht zur sonst gelebten und beworbenen Unternehmenskultur passt.
Hmm, musste erstmal googlen wer das ist.
Pif – Staatsfond von Saudi Arabien
Silver Lake – US Firma, die in verschiedene Sachen investieren z.B. Flixbus und sie halten dank Trump 80% an Tiktok in den US. Sind aber generell sehr Fischig laut Inet.
Affinity Partners – US Investmentgruppe, die Geld von Saudis bekommt.
Wirkt irgendwie für mich, als würden die Saudis weiter ihre Macht im Westen ausbauen.
EA müsste für die Zukunft alte Ips wieder bedienen anstatt gefühlt nur noch EA Sports Spiele jedes Jahr zu veröffentlichen, ich bezweifle, dass es mit der Übernahme in diese Richtung gehen wird.
Krass, sogar nochmal 5 Milliarden mehr als es letzte Woche hies.
Das blutige Geld der Saudis ist die eine Sache…der persönliche Profit von einem aus dem Trump Clan ist die andere. Es ist Wahnsinn wenn man sich ansieht was die ganzen Mitglieder des Trump Clans an Geld scheffeln dank Donald Trump. Man ist wirklich fassungslos…natürlich wird es da auch keine Auflagen seitens der Regulierungsbehörden geben.