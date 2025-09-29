Electronic Arts: 55 Milliarden US-Dollar Privatverkauf offiziell

Electronic Arts gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung über die Übernahme durch ein Investorenkonsortium bestehend aus PIF, Silver Lake und Affinity Partners in einer Bartransaktion getroffen hat, die EA mit einem Unternehmenswert von rund 55 Milliarden US-Dollar bewertet.

Die Transaktion versetzt Electronic Arts in die Lage, Innovation und Wachstum zu beschleunigen, um die Zukunft der Unterhaltung zu gestalten.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird das Konsortium 100 % von EA erwerben, wobei PIF seinen bestehenden Anteil von 9,9 % an dem Unternehmen übertragen wird.

Die Aktionäre von EA erhalten 210 US-Dollar pro Aktie in bar. Der Kaufpreis pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 25 % auf den unbeeinflussten Aktienkurs von EA von 168,32 US-Dollar zum Börsenschluss am 25. September 2025, dem letzten vollständig unbeeinflussten Handelstag, und einem Aufschlag auf den unbeeinflussten Allzeithochkurs von EA von 179,01 US-Dollar zum Börsenschluss am 14. August 2025.

PIF, Silver Lake und Affinity Partners bringen umfassende Branchenerfahrung, engagiertes Kapital und globale Portfolios mit Netzwerken in den Bereichen Gaming, Unterhaltung und Sport mit, die EA einzigartige Möglichkeiten bieten, physische und digitale Erlebnisse zu verbinden, die Fanbindung zu stärken und neue Wachstumschancen zu schaffen.

Die Transaktion ist die größte vollständig in bar finanzierte Private-Equity-Investition in der Geschichte. Das Konsortium arbeitet eng mit EA zusammen, um das Unternehmen in die Lage zu versetzen, schneller voranzukommen und neue Chancen auf globaler Ebene zu erschließen.

„Unsere kreativen und leidenschaftlichen Teams bei EA haben Hunderten Millionen Fans außergewöhnliche Erlebnisse beschert, einige der weltweit bekanntesten IPs geschaffen und einen bedeutenden Mehrwert für unser Unternehmen geschaffen. Dieser Moment ist eine eindrucksvolle Anerkennung ihrer bemerkenswerten Arbeit“, sagte Andrew Wilson, Chairman und CEO von Electronic Arts. „Mit Blick auf die Zukunft werden wir weiterhin die Grenzen von Unterhaltung, Sport und Technologie erweitern und neue Möglichkeiten erschließen. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir transformative Erlebnisse schaffen, die kommende Generationen inspirieren werden. Ich bin mehr denn je begeistert von der Zukunft, die wir gestalten.“ „PIF hat eine einzigartige Position im globalen Gaming- und E-Sport-Sektor und baut und unterstützt Ökosysteme, die Fans, Entwickler und IP-Schöpfer miteinander verbinden“, sagte Turqi Alnowaiser, stellvertretender Gouverneur und Leiter der internationalen Investitionen bei PIF. „PIF hat sein starkes Engagement für diese Sektoren unter Beweis gestellt, und diese Partnerschaft wird dazu beitragen, das langfristige Wachstum von EA weiter voranzutreiben und gleichzeitig die Innovation innerhalb der Branche auf globaler Ebene voranzutreiben.“ „Diese Investition verkörpert die Mission von Silver Lake, mit außergewöhnlichen Managementteams in Unternehmen von höchster Qualität zusammenzuarbeiten. EA ist ein besonderes Unternehmen: ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung, der sich auf seine erstklassige Sportfranchise stützt und ein beschleunigtes Umsatzwachstum sowie einen starken und skalierbaren freien Cashflow aufweist. Wir fühlen uns geehrt, in Andrew zu investieren und mit ihm zusammenzuarbeiten – einem außergewöhnlichen CEO, der während seiner Amtszeit den Umsatz verdoppelt, das EBITDA fast verdreifacht und die Marktkapitalisierung verfünffacht hat“, sagte Egon Durban, Co-CEO und Managing Partner von Silver Lake. „EA hat eine glänzende Zukunft vor sich. Wir werden massiv in das Wachstum des Unternehmens investieren und freuen uns darauf, Andrew und das EA-Team dabei zu unterstützen, die Innovation voranzutreiben, die weltweite Reichweite zu vergrößern und Spielern und Fans aller Generationen weiterhin unglaubliche Erlebnisse zu bieten.“ „Electronic Arts ist ein außergewöhnliches Unternehmen mit einem erstklassigen Managementteam und einer mutigen Vision für die Zukunft. Ich bewundere ihre Fähigkeit, ikonische, bleibende Erlebnisse zu schaffen, und als jemand, der mit ihren Spielen aufgewachsen ist – und sie jetzt mit seinen Kindern genießt –, könnte ich nicht begeisterter sein von dem, was vor uns liegt“, sagte Jared Kushner, Chief Executive Officer von Affinity Partners. „Der Vorstand hat diese Gelegenheit sorgfältig geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass sie einen überzeugenden Wert für die Aktionäre darstellt und im besten Interesse aller Beteiligten liegt“, sagte Luis A. Ubiñas, Lead Independent Director des Vorstands von EA. „Wir freuen uns, dass diese Transaktion unseren Aktionären einen sofortigen und sicheren Barwert verschafft und gleichzeitig die Fähigkeit von EA stärkt, weiterhin die Communities und Erlebnisse aufzubauen, die die Zukunft der Unterhaltungsbranche prägen werden.“

Transaktionsdetails

Die Transaktion wurde vom Vorstand von EA genehmigt und soll im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 abgeschlossen werden. Sie unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, darunter der Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung der EA-Aktionäre. Nach Abschluss der Transaktion werden die Stammaktien von EA nicht mehr an einer öffentlichen Börse notiert sein.

Die Transaktion wird durch eine Kombination aus Barmitteln von PIF, Silver Lake und Affinity Partners sowie durch die Übertragung der bestehenden Beteiligung von PIF an EA finanziert, was einer Kapitalbeteiligung von rund 36 Milliarden US-Dollar entspricht, sowie durch eine Fremdfinanzierung in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar, die vollständig und ausschließlich von der JPMorgan Chase Bank, N.A. bereitgestellt wird, von denen 18 Milliarden US-Dollar voraussichtlich bei Abschluss der Transaktion finanziert werden. PIF, Silver Lake und Affinity Partners planen, den Eigenkapitalanteil der Finanzierung vollständig aus Kapital zu finanzieren, das unter ihrer jeweiligen Kontrolle steht.

Nach Abschluss der Transaktion wird EA seinen Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien, behalten und weiterhin von Andrew Wilson als CEO geführt werden.