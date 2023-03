Electronic Arts: 6 % der Belegschaft werden entlassen

Electronic Arts hat allen Mitarbeitern mitgeteilt, dass 6 % seiner Belegschaft von einer neuen Entlassungswelle betroffen sein werden. In einem Brief hat man die Mitarbeiter von EA bereits informiert.

„Im Zuge der Fokussierung unseres Portfolios trennen wir uns von Projekten, die nicht zu unserer Strategie beitragen, überprüfen unseren Immobilienbestand und strukturieren einige unserer Teams um“, so CEO Andrew Wilson in einem Brief an die Mitarbeiter.

„Diese Entscheidungen werden sich voraussichtlich auf etwa sechs Prozent der Belegschaft unseres Unternehmens auswirken.“

„Die Kommunikation dieser Entscheidungen hat Anfang dieses Quartals begonnen und wir erwarten, dass sie bis Anfang des nächsten Geschäftsjahres andauern wird.“