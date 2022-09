Electronic Arts: Action-RPG-Jagdspiel mi KOEI TECMO in der Mache

Electronic Arts kündigt eine Partnerschaft mit KOEI TECMO an. Das EA Originals Label und das Entwicklerstudio Omega Force – das Team hinter der beliebten Warriors-Reihe, darunter DYNASTY WARRIORS und SAMURAI WARRIORS – entwickeln und veröffentlichen gemeinsam das nächste große Action-RPG-Jagdspiel.

Die neue, originelle IP bietet ein einzigartiges AAA-Erlebnis basierend auf einer Fantasy-Interpretation des feudalen Japans. Weitere Details zu dem Titel werden im Laufe des Monats bekannt gegeben.

Yosuke Hayashi, Executive Vice President von KOEI TECMO GAMES CO, LTD, sagte: „Es ist uns eine Ehre, eine Partnerschaft mit EA Originals einzugehen und die Unterstützung eines Teams mit einer unglaublichen Erfolgsgeschichte bei der Veröffentlichung wegweisender neuer Spiele zu haben. Das EA-Team begrüßt unsere kreative Unabhängigkeit und ist zu einem unschätzbaren Partner geworden, der uns sowohl bei der Entwicklung als auch bei der Veröffentlichung unterstützt. Indem wir die globalen Ressourcen von EA mit unseren eigenen verbinden, können wir eine neue Art von Jagdspiel einem weltweiten Publikum vorstellen und unsere Reichweite auf die globalen Märkte ausweiten. Ich freue mich schon sehr auf den Tag, an dem Spielerinnen und Spieler aus aller Welt unser neues Spiel erleben können.“