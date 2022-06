Electronic Arts: Angebliche Release-Termine und Zeitfenster zu Need for Speed, FIFA 23 und SKATE 4

Das sind die möglichen Release-Termine und Zeitfenster für das neue Need for Speed, FIFA 23 und SKATE 4.

Fans der Rennspielreihe Need for Speed warten gespannt auf den nächsten Monat. Denn wenn aktuelle Gerüchte zutreffen, wird Electronic Arts den nächsten Teil ankündigen, der womöglich den Zusatz „Unbound“ trägt.

Darüber hinaus soll der Juli auch Details zu FIFA 23 und SKATE 4 bereithalten.

Den Quellen von Insider Tom Henderson zufolge, stehen für genannten Spiele schon Termine bzw. Zeitfenster fest.

Das neue Need for Speed soll demnach am 4. November 2022 veröffentlicht werden. Am 3. September 2022 könnte hingegen der Ball in FIFA 23 wieder rollen.

Lediglich zu SKATE 4 hat auch Henderson keinen genauen Termin. Das könnte bedeuten, dass das neue Skateboard-Spiel erst im nächsten Jahr erscheinen wird.

Ob an den Gerüchten etwas dran ist, erfahren wir vielleicht ja schon in folgenden Wochen, wenn Electronic Arts eine Bekanntgabe macht.