Electronic Arts: Battlefield und EA Sports FC vor Besitzerwechsel – EU genehmigt 55-Milliarden-Dollar-Deal

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Electronic Arts: Battlefield und EA Sports FC vor Besitzerwechsel – EU genehmigt 55-Milliarden-Dollar-Deal.

Grünes Licht aus Brüssel für einen der größten Deals der Videospielbranche: Die Europäische Kommission hat die Übernahme von Electronic Arts durch den saudi-arabischen Public Investment Fund (PIF) nach den europäischen Fusionskontrollvorschriften genehmigt.

Der Take-Private-Deal wird mit einem Volumen von rund 55 Milliarden US-Dollar beziffert.

Damit hat die geplante Übernahme des Publishers hinter Marken wie Battlefield und EA Sports FC eine wichtige regulatorische Hürde genommen.

Die Europäische Kommission kam bei ihrer Prüfung zu dem Ergebnis, dass durch die Transaktion keine relevanten Wettbewerbsprobleme zu erwarten sind.

„Die Kommission kam zu dem Schluss, dass die angemeldete Transaktion keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken aufwerfen würde.“

Als Begründung verweist die Behörde auf die begrenzten Auswirkungen des Zusammenschlusses auf den Wettbewerb in den Märkten, in denen die beteiligten Unternehmen tätig sind.

EU sieht nur begrenzte Auswirkungen auf den Wettbewerb

Nach Angaben der Europäischen Kommission wurde die Übernahme der alleinigen Kontrolle über Electronic Arts durch den Public Investment Fund von Saudi-Arabien im Rahmen der EU-Fusionskontrollverordnung genehmigt.

Die Aktivitäten der Transaktion betreffen laut Behörde vor allem die Entwicklung und den Vertrieb von Videospielen für Mobilgeräte, PC und Konsolen. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Geschäft mit der Organisation und Vermarktung von E-Sport-Veranstaltungen.

Electronic Arts gehört zu den größten Publishern der Spieleindustrie und verfügt mit Battlefield und EA Sports FC über zwei der weltweit bekanntesten Gaming-Marken.

Mit der Entscheidung der Europäischen Kommission ist die regulatorische Prüfung des Deals in der EU abgeschlossen. Die Genehmigung bedeutet dabei, dass die Kommission aus wettbewerbsrechtlicher Sicht keine Einwände gegen die Übernahme erhebt.

Quelle
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23 Kommentare Added

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  3. Hey Iceman 931875 XP Xboxdynasty All Star Onyx | 24.07.2026 - 20:42 Uhr

    EU sieht nur begrenzte Auswirkungen auf den Wettbewerb

    Ich seh da schwarz

    1
  4. Mr Poppell 124700 XP Man-at-Arms Silber | 24.07.2026 - 21:30 Uhr

    Da bin ich echt mal gespannt ob sich, wie angekündigt, wirklich nichts ändert. 🤔😅

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    • Mech77 145175 XP Master-at-Arms Gold | 25.07.2026 - 13:36 Uhr
      Antwort auf Kait Diaz

      Stimmt – aber halb so wild. EA hat sich ja vorher mit seinem Mist schon mehr oder weniger selbst beerdigt.

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      • Kait Diaz 4360 XP Beginner Level 2 | 25.07.2026 - 22:24 Uhr
        Antwort auf Mech77

        Ja, das ist wohl wahr. Die einzige Marke, die EA noch besitzt, an der mir was liegt, ist Mass Effect…Dead Space habe ich schweren Herzens schon begraben.

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        • Mech77 145175 XP Master-at-Arms Gold | 26.07.2026 - 11:26 Uhr
          Antwort auf Kait Diaz

          Auch bei ME befürchte ich nichts mehr Gutes… Da freue ich mich eher auf Exodus und The Expanse.

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  6. XBoXXeR89 80050 XP Untouchable Star 1 | 25.07.2026 - 02:04 Uhr

    Wir alle denken das selbe… „gar kein Bock auf die Sandmenschen“!
    Naja mehr als in den Sandsetzen kann man den Verein eh nicht mehr…. und wenn sich damit einer auskennt dann unsere Saudis.
    Aber mal abwarten, vlt krempelt man diesen Verein zum besseren (was ich kaum glaube).
    Ich gebe dem mal vorerst eine Chance.

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