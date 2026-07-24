Grünes Licht aus Brüssel für einen der größten Deals der Videospielbranche: Die Europäische Kommission hat die Übernahme von Electronic Arts durch den saudi-arabischen Public Investment Fund (PIF) nach den europäischen Fusionskontrollvorschriften genehmigt.
Der Take-Private-Deal wird mit einem Volumen von rund 55 Milliarden US-Dollar beziffert.
Damit hat die geplante Übernahme des Publishers hinter Marken wie Battlefield und EA Sports FC eine wichtige regulatorische Hürde genommen.
Die Europäische Kommission kam bei ihrer Prüfung zu dem Ergebnis, dass durch die Transaktion keine relevanten Wettbewerbsprobleme zu erwarten sind.
„Die Kommission kam zu dem Schluss, dass die angemeldete Transaktion keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken aufwerfen würde.“
Als Begründung verweist die Behörde auf die begrenzten Auswirkungen des Zusammenschlusses auf den Wettbewerb in den Märkten, in denen die beteiligten Unternehmen tätig sind.
EU sieht nur begrenzte Auswirkungen auf den Wettbewerb
Nach Angaben der Europäischen Kommission wurde die Übernahme der alleinigen Kontrolle über Electronic Arts durch den Public Investment Fund von Saudi-Arabien im Rahmen der EU-Fusionskontrollverordnung genehmigt.
Die Aktivitäten der Transaktion betreffen laut Behörde vor allem die Entwicklung und den Vertrieb von Videospielen für Mobilgeräte, PC und Konsolen. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Geschäft mit der Organisation und Vermarktung von E-Sport-Veranstaltungen.
Electronic Arts gehört zu den größten Publishern der Spieleindustrie und verfügt mit Battlefield und EA Sports FC über zwei der weltweit bekanntesten Gaming-Marken.
Mit der Entscheidung der Europäischen Kommission ist die regulatorische Prüfung des Deals in der EU abgeschlossen. Die Genehmigung bedeutet dabei, dass die Kommission aus wettbewerbsrechtlicher Sicht keine Einwände gegen die Übernahme erhebt.
23 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ohje ohje oweia
Na da was da jetzt wohl kommt 🫣
EU sieht nur begrenzte Auswirkungen auf den Wettbewerb
Ich seh da schwarz
Da bin ich echt mal gespannt ob sich, wie angekündigt, wirklich nichts ändert. 🤔😅
Habe dazu nur einen kurzen Kommentar abzugeben:
RIP EA 🪦
Stimmt – aber halb so wild. EA hat sich ja vorher mit seinem Mist schon mehr oder weniger selbst beerdigt.
Ja, das ist wohl wahr. Die einzige Marke, die EA noch besitzt, an der mir was liegt, ist Mass Effect…Dead Space habe ich schweren Herzens schon begraben.
Auch bei ME befürchte ich nichts mehr Gutes… Da freue ich mich eher auf Exodus und The Expanse.
Wir alle denken das selbe… „gar kein Bock auf die Sandmenschen“!
Naja mehr als in den Sandsetzen kann man den Verein eh nicht mehr…. und wenn sich damit einer auskennt dann unsere Saudis.
Aber mal abwarten, vlt krempelt man diesen Verein zum besseren (was ich kaum glaube).
Ich gebe dem mal vorerst eine Chance.
Die Pest kauft also die Cholera.
Was für ein guter Vergleich 😜.