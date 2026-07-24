Grünes Licht aus Brüssel für einen der größten Deals der Videospielbranche: Die Europäische Kommission hat die Übernahme von Electronic Arts durch den saudi-arabischen Public Investment Fund (PIF) nach den europäischen Fusionskontrollvorschriften genehmigt.

Der Take-Private-Deal wird mit einem Volumen von rund 55 Milliarden US-Dollar beziffert.

Damit hat die geplante Übernahme des Publishers hinter Marken wie Battlefield und EA Sports FC eine wichtige regulatorische Hürde genommen.

Die Europäische Kommission kam bei ihrer Prüfung zu dem Ergebnis, dass durch die Transaktion keine relevanten Wettbewerbsprobleme zu erwarten sind.

„Die Kommission kam zu dem Schluss, dass die angemeldete Transaktion keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken aufwerfen würde.“

Als Begründung verweist die Behörde auf die begrenzten Auswirkungen des Zusammenschlusses auf den Wettbewerb in den Märkten, in denen die beteiligten Unternehmen tätig sind.

EU sieht nur begrenzte Auswirkungen auf den Wettbewerb

Nach Angaben der Europäischen Kommission wurde die Übernahme der alleinigen Kontrolle über Electronic Arts durch den Public Investment Fund von Saudi-Arabien im Rahmen der EU-Fusionskontrollverordnung genehmigt.

Die Aktivitäten der Transaktion betreffen laut Behörde vor allem die Entwicklung und den Vertrieb von Videospielen für Mobilgeräte, PC und Konsolen. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Geschäft mit der Organisation und Vermarktung von E-Sport-Veranstaltungen.

Electronic Arts gehört zu den größten Publishern der Spieleindustrie und verfügt mit Battlefield und EA Sports FC über zwei der weltweit bekanntesten Gaming-Marken.

Mit der Entscheidung der Europäischen Kommission ist die regulatorische Prüfung des Deals in der EU abgeschlossen. Die Genehmigung bedeutet dabei, dass die Kommission aus wettbewerbsrechtlicher Sicht keine Einwände gegen die Übernahme erhebt.