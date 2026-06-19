Electronic Arts: Berichte über mögliche neue Entlassungswelle im Unternehmen

Bei Electronic Arts sollen laut Insiderberichten neue Entlassungen begonnen haben, die mehrere Unternehmensbereiche betreffen könnten.

Bei Electronic Arts gibt es offenbar Hinweise auf eine neue Entlassungswelle. Das geht aus Aussagen des ehemaligen IGN-Redakteurs Destin Legarie hervor, der sich auf X (ehemals Twitter) zu Wort gemeldet hat.

Laut Legarie habe er aus verlässlichen Quellen erfahren, dass bei EA derzeit Entlassungen beginnen. Der Umfang der ersten Runde soll zwar vergleichsweise klein sein, dennoch seien bereits Mitarbeiter darüber informiert worden, dass sie ihre Position verlieren werden.

Er erklärte, dass die Einschnitte mehrere Bereiche des Unternehmens betreffen sollen. Damit wäre nicht nur eine einzelne Abteilung betroffen, sondern potenziell unterschiedliche Teams innerhalb von Electronic Arts.

Offizielle Bestätigungen seitens EA liegen derzeit noch nicht vor. Ebenso bleibt unklar, wie viele Mitarbeiter insgesamt betroffen sein könnten oder ob weitere Entlassungsrunden folgen werden.

Die Spielebranche ist seit geraumer Zeit von wiederkehrenden Umstrukturierungen und Personalabbau betroffen, wobei auch große Publisher regelmäßig Anpassungen in ihren Teams vornehmen. Ob die aktuellen Berichte über EA sich in größerem Umfang bestätigen, bleibt abzuwarten.