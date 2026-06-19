Electronic Arts: Berichte über mögliche neue Entlassungswelle im Unternehmen

Bei Electronic Arts gibt es offenbar Hinweise auf eine neue Entlassungswelle. Das geht aus Aussagen des ehemaligen IGN-Redakteurs Destin Legarie hervor, der sich auf X (ehemals Twitter) zu Wort gemeldet hat.
Laut Legarie habe er aus verlässlichen Quellen erfahren, dass bei EA derzeit Entlassungen beginnen. Der Umfang der ersten Runde soll zwar vergleichsweise klein sein, dennoch seien bereits Mitarbeiter darüber informiert worden, dass sie ihre Position verlieren werden.
Er erklärte, dass die Einschnitte mehrere Bereiche des Unternehmens betreffen sollen. Damit wäre nicht nur eine einzelne Abteilung betroffen, sondern potenziell unterschiedliche Teams innerhalb von Electronic Arts.
Offizielle Bestätigungen seitens EA liegen derzeit noch nicht vor. Ebenso bleibt unklar, wie viele Mitarbeiter insgesamt betroffen sein könnten oder ob weitere Entlassungsrunden folgen werden.
Die Spielebranche ist seit geraumer Zeit von wiederkehrenden Umstrukturierungen und Personalabbau betroffen, wobei auch große Publisher regelmäßig Anpassungen in ihren Teams vornehmen. Ob die aktuellen Berichte über EA sich in größerem Umfang bestätigen, bleibt abzuwarten.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wird sicher stimmen, es wird überall eingespart wo es geht.
Wenn es danach geht dann alle rauswerfen die nhl entwickeln
oh so schlimm? ich hab schon lange kein NHL game gezockt
Naja ansich ist es ok, aber es fehlen hat seit Jahren viele Sachen die das game authentischer machen. Keine wirkliche Präsentation, keine wirklichen Torhütervorstellungen und ganz viele Sachen von früher nicht mehr dabei. Gefühlt einfach nur das nötigste drin und natürlich Hauptsache die ganzen hut und was weiß ich Modi von EA die Geld generieren
ich hab das Gefühl es wird wie vor zwei Jahren. Alle warten bloß bis der erste Studio anfängt und dann können wir wieder Täglich lesen das Studios Mitarbeiter feuern.
Das wird auch so weiter gehen 🫣
Da hat MS Xbox einen Stein ins rollen gebracht, der zu einer Lawine wird
Das wäre auch ohne XBOX passiert …
Ein Konzern der jetzt Werbung in Spiele einbauen will, die ich gekauft habe, verdient es nicht anders. EA bekommt von mir ebenfalls wenn nur noch Geld für Spiele die in Rabattaktionen landen genau wie Ubisoft, da wird kein Release mehr Day 1 gekauft nur noch in Sales.