Electronic Arts: Bevorzugte Mass Effect gegenüber Dragon Age

In mehrere Posts auf der Social-Media-Plattform BlueSky berichtet der ehemalige BioWare-Mitarbeiter und Dragon Age-Writer David Gaider über seine Zeit beim Entwicklerstudio und Electronic Arts damaligen Umgang mit den beliebten Rollenspiel-Reihen Dragon Age und Mass Effect.

Laut Gaider bevorzugten sowohl Electronic Arts als auch das Marketingteam Mass Effect gegenüber Dragon Age, da ersteres mit seinen Sci-Fi-Anleihen und eher actionorientierten Gameplay besser zu vermarkten war:

„Als ich bei BioWare war, hat EA Mass Effect *immer* bevorzugt. Ihr Marketingteam mochte es mehr. Es war modern. Es hatte Action. Sie wussten nie so recht, was sie mit [Dragon Age] anfangen sollten, und wann immer DA ME übertraf, bekam ME die Ausreden. Wenn ihr mich fragt, war es seit DA Origins immer nur knapp vor dem Aus.“

„Vielleicht zum Teil“, antwortete Gaider auf die Frage eines Fans, ob die großen Unterschiede zwischen den einzelnen Dragon Age-Ablegern auch auf diesen Umstand zurückzuführen seien. „Ich würde sagen, der Hauptgrund war, dass die BioWare-Teams in meiner Zeit dort stark überreagiert haben. Sie haben sich die Rückmeldungen/Kritik zu Herzen genommen – sowohl unsere eigene als auch die der Fans – und haben das im Allgemeinen korrigiert, aber auch überkorrigiert. Und dann kam noch der Einfluss von EA dazu, ja.“