Electronic Arts: Black Panther-Spiel in Entwicklung laut Bericht

Laut einem neuen Bericht arbeitet Electronic Arts an einem Black Panther-Spiel, das sich aktuell in einer frühen Entwicklungsphase befindet.

Wie der Videospieljournalist Jeff Grubb in der neusten Ausgabe seines Giant Bomb-Podcasts berichtet, arbeitet Electronic Arts aktuell an einem Black Panther-Spiel, welches sich in einem frühen Entwicklungsstadium befindet:

„Es ist ein Einzelspieler-Spiel, es befindet sich in einer sehr frühen Entwicklungsphase und das Spiel beginnt damit, dass Black Panther tot ist.“ „Der Spieler wird sich den Herausforderungen stellen, der neue Black Panther zu werden, und das scheint die Grundlage für das Spiel zu sein.“ „Sie planen, daraus ein großes Open-World-Black-Panther-Spiel zu machen.“

Das Spiel soll intern den Namen „Project Rainier“ tragen und von einem kürzlich gegründeten EA-Studio entwickelt werden, dessen Sitz sich in Seattle befindet.

Das vom ehemalige Monolith Productions-Chef Kevin Stephens geleitete Studio ist auf die Entwicklung von Open-World-Action-Adventure-Spielen spezialisiert.

Stephens arbeitete in der Vergangenheit bereits an Mittelerde: Mordors Schatten und Mittelerde: Schatten des Krieges und konnte somit schon einiges an Genre-Erfahrung sammeln.