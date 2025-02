Electronic Arts: Call of Duty und World of Warcraft hätte EA gehören können

Autor:, in / Electronic Arts

Hätte…hätte… Electronic Arts hätte doch tatsächlich Call of Duty und World of Warcraft besitzen können, doch lehnte ab.

Der frühere Chief Creative Officer von Electronic Arts (EA), Bing Gordon, hat in einem Podcast enthüllt, dass EA die Möglichkeit hatte, Blizzard Entertainment zu erwerben, bevor Activision dies 2008 tat.

EA lehnte jedoch ab, was dazu führte, dass Activision Blizzard und damit erfolgreiche Franchises wie Call of Duty und World of Warcraft übernahm. Gordon lobte den damaligen Activision-CEO Robert Kotick für dessen Weitsicht und die Fähigkeit, kreative Talente langfristig im Unternehmen zu halten.

Zudem erwähnte Kotick, dass es mehrfach Gespräche über eine Fusion zwischen EA und Activision Blizzard gab, die jedoch nie zustande kamen. Activision Blizzard gehört jetzt Microsoft.