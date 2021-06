Electronic Arts: Diese Need for Speed-Spiele wurden aus dem Store entfernt

Autor:, in / Electronic Arts

Fünf ältere Need for Speed-Titel wurden aus den Stores entfernt und sind somit nicht länger digital erhältlich.

Wie der Need for Speed-Community-Manager schweren Herzens über Reddit bekannt gegeben hat, sind die Titel Need for Speed Carbon, Need for Speed Undercover, Need for Speed Shift, Need for Speed Shift 2: Unleashed und Need for Speed The Run ab sofort nicht mehr in den digitalen Stores verfügbar und können somit nicht mehr digital erworben werden. Auch die In-Game-Stores der Rennspiele sind mit sofortiger Wirkung geschlossen.

Das Ganze geschieht als Vorbereitung auf die Einstellung der Online-Dienste der Titel, die am 31. August 2021 erfolgen wird. Bis zu diesem Datum können Spieler mit ihren Freunden und Rivalen online spielen und gegeneinander antreten. Ab dem 1. September 2021 sind die Spiele weiterhin spielbar, dann aber ohne die jeweiligen Online-Funktionen.

Die Entscheidung sei aufgrund immer weiter schrumpfenden Spielerzahlen getroffen worden, welche an einem Punkt angekommen seien, der es nicht mehr erlaubt habe den erforderlichen Support aufrechtzuerhalten. Auch wenn es sich um eine schwere Entscheidung gehandelt habe, sei dies auch ein Schritt, um den Fokus komplett auf die Zukunft von Need for Speed legen zu können.