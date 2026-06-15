Electronic Arts: EA Advertising bringt Markenwerbung direkt in Spiele

Electronic Arts startet mit EA Advertising eine neue Plattform für Markenwerbung in Spielen.

Electronic Arts baut sein Werbegeschäft weiter aus. Der Publisher hat die Einführung von EA Advertising angekündigt, einer neuen Plattform, die Marken den Zugang zu Werbeflächen innerhalb von EA-Spielen ermöglichen soll.

Nach Angaben des Unternehmens sollen Werbeinhalte auf eine Weise integriert werden, die das Spielerlebnis nicht stört. EA spricht dabei von einer „nicht-disruptiven“ Einbindung von Marken und Werbekampagnen in seine Spiele.

Mit EA Advertising möchte der Publisher Werbekunden neue Möglichkeiten bieten, Zielgruppen innerhalb seiner Gaming-Ökosysteme zu erreichen. Dabei sollen Marken direkt in Spielumgebungen, Live-Services und weitere digitale Angebote von EA eingebunden werden können.

Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem immer mehr Unternehmen nach zusätzlichen Einnahmequellen suchen. In-Game-Werbung gilt dabei als wachsender Markt, insbesondere bei Spielen mit großen und langfristig aktiven Communities.

Welche konkreten Titel künftig Werbeinhalte erhalten werden und wie diese im Detail umgesetzt werden, hat Electronic Arts bislang nicht bekannt gegeben. Das Unternehmen betont jedoch, dass die Integration so erfolgen soll, dass sie das Spielerlebnis möglichst wenig beeinträchtigt.

Für Spieler dürfte die Entwicklung dennoch aufmerksam verfolgt werden. In-Game-Werbung gehört seit Jahren zu den umstrittensten Themen der Branche, insbesondere wenn sie in Vollpreistiteln zum Einsatz kommt.