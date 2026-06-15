Electronic Arts: EA Advertising bringt Markenwerbung direkt in Spiele

Electronic Arts baut sein Werbegeschäft weiter aus. Der Publisher hat die Einführung von EA Advertising angekündigt, einer neuen Plattform, die Marken den Zugang zu Werbeflächen innerhalb von EA-Spielen ermöglichen soll.
Nach Angaben des Unternehmens sollen Werbeinhalte auf eine Weise integriert werden, die das Spielerlebnis nicht stört. EA spricht dabei von einer „nicht-disruptiven“ Einbindung von Marken und Werbekampagnen in seine Spiele.
Mit EA Advertising möchte der Publisher Werbekunden neue Möglichkeiten bieten, Zielgruppen innerhalb seiner Gaming-Ökosysteme zu erreichen. Dabei sollen Marken direkt in Spielumgebungen, Live-Services und weitere digitale Angebote von EA eingebunden werden können.
Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem immer mehr Unternehmen nach zusätzlichen Einnahmequellen suchen. In-Game-Werbung gilt dabei als wachsender Markt, insbesondere bei Spielen mit großen und langfristig aktiven Communities.
Welche konkreten Titel künftig Werbeinhalte erhalten werden und wie diese im Detail umgesetzt werden, hat Electronic Arts bislang nicht bekannt gegeben. Das Unternehmen betont jedoch, dass die Integration so erfolgen soll, dass sie das Spielerlebnis möglichst wenig beeinträchtigt.
Für Spieler dürfte die Entwicklung dennoch aufmerksam verfolgt werden. In-Game-Werbung gehört seit Jahren zu den umstrittensten Themen der Branche, insbesondere wenn sie in Vollpreistiteln zum Einsatz kommt.
26 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bei Fußballspielen würde ich das sogar cool finden, wenn da irgendwelche Marken an den Banden sind
Kommt drauf an wie. Wenns passt passt.
Ob mich jetzt z.B. irgend ein fiktives Kinoplakat in einem Spiel entgegen springt oder obs ein von nem realen Film macht keinen Unterschied für mich als Spieler. Nur muss es eben passen.
In nen Witcher passt keine LG oder Samsung Oled Werbung wie ein Steckbrief an ner Haus während man das in nem Cyberpunk durchaus an irgend einer Fassade bringen könnte.
Solange ich keine Werbeblöcke ala RTL schauen muss und es ansonsten passt, sehe ich da kein Problem.
Oh Gott, man stelle sich sowas nur vor 🙈 Ist ja schon bei Filmen, Serien und Youtube schlimm genug. Verschont werden davon nur die „Reichen“, die die Premium Tarife bezahlen können.
Vielleicht gibt es dann ja bei Spielen in Zukunft die billigen Pakete mit Werbung und die teuren ohne: „Ad Fee Ultimate Edition“!
Bevor man zum Bosskampf kommt: Dein RTL😂😂😂.
Absoluter Horror. Das wird hoffentlich nie kommen.
Ach was der Boss hat die ganze Zeit
ein RTL Logo auf der Brust
Könnte aggressive Spielweise fördern 😉
Bei Sportspielen wird es wahrscheinlich nicht wirklich auffallen.
Nein, danke!
Wieso wundert es mich nicht, dass EA hier ein Vorreiter ist ? 🤔
Und die Pest verbreitet sich weiter
Am besten gleich ne Energydrink Werbung
nach jedem Game Over damit du gestärkst weiterspielen kannst 🙄
Ja müsste wirklich passen und für mich nur in spiele wo dort auch Werbung zu sehen ist dann halt echte 🤔
Ein weiterer Grund EA Games zu meiden. 🤬