Electronic Arts: EA entfernt alle russischen Spieler aus FIFA 22 und mehr

EA Sports entfernt die russische Nationalmannschaft und alle russischen Vereine aus den EA SPORTS FIFA-Produkten, einschließlich: FIFA 22, FIFA Mobile und FIFA Online.

Mit einem Statement, das via Twitter veröffentlicht wurde, wendet man sich an alle FIFA-Spieler und gibt bekannt, dass man mit dieser Aktion Solidarität mit seinen Partnern, die UEFA & die FIFA, an die ukrainischen Bürger senden will.

Electronic Arts hat weiter bekannt gegeben, dass man ähnliche Aktionen für weitere Spiele prüfen werde.