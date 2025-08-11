Electronic Arts: EA lehnt Remake der Dragon-Age-Reihe ab – Gerücht

Image: - - - - / Depositphotos

Ex-Bioware-Produzent bestätigt mehrfach gescheiterte Vorschläge an EA und meint, dass der Konzern Neuauflagen oder Remaster der Dragon-Age-Reihe generell ablehnen würde.

Laut dem ehemaligen Bioware-Executive-Producer Mark Darrah hat das Studio mehrfach vorgeschlagen, entweder ein Remake von Dragon Age: Origins oder eine Remaster-Sammlung der gesamten Trilogie aus Origins, Dragon Age 2 und Inquisition zu entwickeln.

Electronic Arts habe diese Ideen jedoch jedes Mal abgelehnt.

Darrah erklärt, dass EA generell nicht an Remaster-Projekten interessiert sei und ein Dragon-Age-Remaster zudem aufwendiger umzusetzen wäre als die Mass Effect Legendary Edition. BioWare selbst habe großes Interesse an dem Projekt, könne es aber ohne zusätzliche Finanzierung nicht realisieren.

Da das Studio derzeit mit der Entwicklung von Mass Effect 4 ausgelastet ist, fehlen die nötigen Ressourcen für die Umsetzung, heißt es weiter.