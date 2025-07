Electronic Arts: EA-Manager kritisiert Xbox und kurzsichtige Investitionspolitik

Autor:, in / Electronic Arts

Shaun Noguchi, General Manager von EA Japan, hat in einem viel beachteten Kommentar die zunehmende Ausrichtung großer Unternehmen – darunter auch Xbox – auf kurzfristige Resultate kritisiert.

Ohne Xbox namentlich zu nennen, ist der Kontext dennoch klar: Es geht um jüngste strategische Entscheidungen, die in der Branche Unmut ausgelöst haben. Noguchi beschreibt, wie externe Geldgeber und Aktionäre immer öfter schnelle Renditen fordern und dadurch Entwicklungsprozesse abrupt gestoppt oder umgelenkt werden – oft, bevor Projekte ihr volles Potenzial entfalten können.

In seinem Statement drückt Noguchi Bedauern und Mitgefühl für Entwicklerteams aus, deren Arbeit nie das Licht der Welt erblickt. Besonders betroffen zeigt er sich über die Enttäuschung der Spielergemeinde, die auf solche Titel vergeblich gewartet hat. Diese Entwicklung sei für ihn als Branchenmitglied „zutiefst schmerzhaft und bedauerlich“.

Noguchis Kritik reiht sich in eine wachsende Zahl skeptischer Stimmen gegenüber aktuellen Marktmechanismen ein. Auch andere Persönlichkeiten der Branche haben sich zuletzt besorgt gezeigt – unter anderem in Bezug auf Xbox Game Pass. So äußerten sich der Gründer von Arkane Studios sowie der Leiter der Publishing-Abteilung von Larian kritisch über das Abo-Modell. Sie befürchten, dass dieses nicht nur die Monetarisierung, sondern auch die kreative Vielfalt der Spieleentwicklung langfristig untergräbt.